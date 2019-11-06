Специалисты Института истории материальной культуры РАН намерены выяснить, что представляла собой легендарная шведская крепость Ландскрона, которая в начале XIV века была построена на Охтинском мысу. Первым этапом стала реконструкция палеоландшафта, далее археологи собираются установить, как выглядела платформа, на которой располагалась крепость. Работа это крайне кропотливая, ведь от самой Ландскроны практически ничего не осталось, она была сожжена при штурме.

В масскультуре бытует мнение, что Петр I, отвоевав у шведов ряд болотистых территорий, решил здесь основать город, чтобы закрепить свои победы. Долгое время считалось, что русский император был первым, кто решился осваивать эту местность.

- Эта версия подтверждалась в какой-то степени и раскопками. В Приневье практически отсутствовали археологические памятники. Данная территория была белым пятном на карте. Но раскопки последних лет показывают, что здесь издревле жили люди, - говорит Петр Сорокин, старший научный сотрудник отдела славянско-финской археологии Института истории материальной культуры РАН.

На завершившимся недавно Петербургском международном историческом форуме группа исследователей ИИМК РАН представила результаты многолетних изысканий, которые проливают свет на допетровскую историю этих территорий. Самое главное, археологам удалось выяснить, как могла выглядеть крепость Ландскрона. Это первый шаг к созданию модели крепости.

Собственно, сама Ландскрона просуществовала совсем недолго - с 1300 по 1301 год. В этот период шведы активно пытались закрепиться на территории Приневья и встречали жесткое сопротивление со стороны новгородского княжества.

Шведы решили построить укрепленную крепость на Охтинском мысу, это возвышенность на месте, где река Охта впадает в Неву. Каждый петербужец знает Охтинский мыс: он расположен на правом берегу Невы прямо напротив комплекса зданий Смольного.

Следы Ландскроны были обнаружены здесь в двухтысячные годы, когда на этой территории собирались возвести Охта-центр.

- Почему в начале XIV века крепость была построена именно здесь, объясняется просто. В устье реки Охты имеется удобный мыс для строительства укреплений, территория защищена водой с трех сторон. Кроме того, именно здесь Неву пересекала стратегическая дорога из Ингерманландии в Карелию, - отмечает Сорокин.

Ученые смогли выяснить, как выглядели укрепления мысового городища, в частности установили, что крепость окружали три рва. А сама Ландскрона была построена не на земле, а на специально созданной древо-земляной платформе высотой более метра. Эту платформу впоследствии срыли, поэтому ученые не смогли обнаружить здесь культурный слой, образовавшийся за короткий век крепости. Зато найдено основание башни Ландскроны, внутри которой находился колодец и резервуар для воды. Даже по немногочисленным имеющимся данным археологи могут сделать вывод, что крепость была построена по последнему слову инженерной науки тех лет.

При штурме в 1301 году крепость сгорела. Но, выгнав шведские войска, новгородцы не стали осваивать эту территорию. Лишь столетие спустя, по оценкам исследователей Института истории материальной культуры РАН, здесь появились небольшие русские поселения. Центром этой территории стала крепость Орешек.

А в 1611 году на Охтинском мысу по распоряжению шведского короля Карла IX строится крепость Ниеншанц и возникает город Ниен. Исследователи теперь знают, как выглядели эти территории, точный план местности воссоздан. Именно при строительстве Ниеншанца была срезана та самая древо-земляная платформа, на которой стояла Ландскрона.

Если крепость была военным объектом, то сам Ниен строился как типичный европейский город. И архитектура была характерной и предметы быта. Например, если в русских поселениях в ходу были глиняные сосуды, то здесь жители чаще использовали стеклянные емкости. Правда, в отличие от городов Европы, здания в Ниене строились из дерева: камня в окрестностях не было.

Ниен и Ниеншанц просуществовали менее сотни лет. Когда в эти края пришел Петр I, жителей Ниена эвакуировали в Выборг, который тогда принадлежал Швеции. А сам Ниен был подожжен. Историки полагают, что это было сделано, чтобы русские войска не смогли закрепиться на этой территории. Но Петра I это обстоятельство не смутило, и уже в 1703 году на Заячьем острове была основана Петропавловская крепость, положившая начало строительству самого красивого города страны.