В Петербурге задержали мигрантов с грузом канализационных люков

В Петербурге сотрудники полиции выясняют происхождение груза - комплектов рам и крышек от канализационных люков, который ночью перевозили на "Газели" двое молодых мужчин. Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, уроженцы одного из среднеазиатских государств при этом оказались нарушителями миграционного законодательства.

- Граждане пояснили, что взяли комплекты у дома на Дальневосточном проспекте, - уточнили в полиции. - Водитель и пассажир доставлены в отдел полиции для разбирательства.

Также в отношении 23-х и 24-летнего задержанного составлены протоколы по статье 18.8 КоАП РФ "нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ или режима пребывания в РФ". Максимальное наказание по ней - административное выдворение за пределы РФ, то есть самостоятельный контролируемый выезд нарушителя.