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06.11.2019 16:16
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Курорты Кубани представлены на туристической выставке в Лондоне

Текст: Олег Сергеев (Краснодарсикй край)
Краснодарский край принимает участие в 40-й международной туристической выставке World Travel Market в Лондоне - одного из крупнейших мировых событий в сфере индустрии путешествий. На стенде представлены ведущие туроператоры региона, которые презентуют продукты, нацеленные на привлечение иностранных туристов.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Организатором экспозиции региона выступило министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края при поддержке Федерального агентства по туризму, а также Центра координации и поддержки экспорта Краснодарского края.

Фото: ООО "Черноморские круизы"
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За время выставки стенд Краснодарского края уже посетили около 400 человек, проведено пять презентаций и 30 переговоров с потенциальными деловыми партнерами. Интерес к развитию сотрудничества в сфере туризма проявили компании из Индии, Израиля, Великобритании, Центральной и Восточной Европы, Объединенных Арабских Эмиратов и США.

Участие в международных выставках за рубежом - часть стратегии, направленной на реализацию национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В ходе его реализации планируется увеличить к 2024 году объем экспорта туристических услуг в Краснодарском крае до 17 миллионов долларов США.

World Travel Market проходит в Лондоне уже 40 лет. Выставку посещает более 50 тысяч человек, в качестве экспонентов принимает участие около пяти тысяч компаний. В этом году туристический потенциал Краснодарского края был представлен в рамках 10 международных туристических форумов и выставок в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Анапе.

21-22 ноября 2019 года выставочную программу закроет крупный туристический форум SIFT, который пройдет в Сочи на базе горного курорта "Роза Хутор".

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