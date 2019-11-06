Курорты Кубани представлены на туристической выставке в Лондоне

Организатором экспозиции региона выступило министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края при поддержке Федерального агентства по туризму, а также Центра координации и поддержки экспорта Краснодарского края.
За время выставки стенд Краснодарского края уже посетили около 400 человек, проведено пять презентаций и 30 переговоров с потенциальными деловыми партнерами. Интерес к развитию сотрудничества в сфере туризма проявили компании из Индии, Израиля, Великобритании, Центральной и Восточной Европы, Объединенных Арабских Эмиратов и США.
Участие в международных выставках за рубежом - часть стратегии, направленной на реализацию национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В ходе его реализации планируется увеличить к 2024 году объем экспорта туристических услуг в Краснодарском крае до 17 миллионов долларов США.
World Travel Market проходит в Лондоне уже 40 лет. Выставку посещает более 50 тысяч человек, в качестве экспонентов принимает участие около пяти тысяч компаний. В этом году туристический потенциал Краснодарского края был представлен в рамках 10 международных туристических форумов и выставок в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Анапе.
21-22 ноября 2019 года выставочную программу закроет крупный туристический форум SIFT, который пройдет в Сочи на базе горного курорта "Роза Хутор".