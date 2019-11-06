Следователи проверят информацию о поборах в полиции Таганрога

Информация о вымогательстве денег с подчиненных руководством полиции в Таганроге будет проверена следственными органами города. Об этом "РГ" сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

- В ходе проверки следствием будут тщательно проверены все доводы, попавшие в Интернет, - уточнили в ведомстве. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее, как пишут РИА Новости, в одной из соцсетей появилась информация о том, что в отделе полиции в Таганроге руководство "ежемесячно собирает с сотрудников деньги якобы на канцтовары". Также там якобы собираются определенные суммы во время сдачи зачетов сотрудниками и для приема различных комиссий.

Отмечается, что повышение по званию происходит также только "после принятия от сотрудника определенной суммы денег".