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06.11.2019 14:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Следователи проверят информацию о поборах в полиции Таганрога

Текст: Елена Мелихова (Ростов-на-Дону)

Информация о вымогательстве денег с подчиненных руководством полиции в Таганроге будет проверена следственными органами города. Об этом "РГ" сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

На Ставрополье экс-сотрудника ИК обвинили в вымогательстве взяток у зеков

- В ходе проверки следствием будут тщательно проверены все доводы, попавшие в Интернет, - уточнили в ведомстве. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее, как пишут РИА Новости, в одной из соцсетей появилась информация о том, что в отделе полиции в Таганроге руководство "ежемесячно собирает с сотрудников деньги якобы на канцтовары". Также там якобы собираются определенные суммы во время сдачи зачетов сотрудниками и для приема различных комиссий.

Отмечается, что повышение по званию происходит также только "после принятия от сотрудника определенной суммы денег".

Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область
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