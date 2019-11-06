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06.11.2019 10:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Умер освобождавший Крым кавалер четырех медалей "За отвагу"

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
В Крыму на 96-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке, кавалер четырех медалей "За отвагу" Петр Олейник. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым
Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым

- Это невосполнимая потеря для Крыма, для всех нас, - отметил он и напомнил: - Петр Олейник участвовал в освобождении Крыма, европейских стран, был удостоен высоких боевых наград, в числе которых - четыре медали "За отвагу" и орден Красной Звезды. Его имя высечено на стеле героев у Вечного огня в симферопольском парке имени Гагарина.

Аксенов также подчеркнул, что около 30 лет Петр Афанасьевич проработал в "Крымавтотрансе".

- Активно участвовал в деятельности ветеранских организаций, постоянно встречался с учащимися и молодежью, внес весомый вклад в военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, - уточнил глава Крыма. - Он навсегда останется в нашей памяти образцом высокого патриотизма, воинской доблести, самоотверженной и беззаветной любви к Родине.

Петр Олейник родился 24 июня 1924 года в селе Балашовка Ивановского района Херсонской области. На фронт он попал в октябре 1943 года. Воевал в составе 126-й Горловской дивизии (366-й полк, 3-й батальон, 9-я рота) в качестве пулеметчика РП Дегтярева, с которым он и прошел пол-Европы.

В конце октября - начале ноября 1943 год войска прорвали мощную оборонительную полосу немцев на реке Молочная, овладели железнодорожной станцией Мелитополь и подошли к Перекопу через колхоз "Червоный чабан". Восьмого апреля 1944-го началось общее наступление по освобождению Крыма. Была сильная артиллерийская подготовка. Дивизия Петра Олейника стояла на Турецком валу, и также стала наступать на Армянск (тогда поселок). Во время штурма поселка почти в полном составе погиб 550-й стрелковый полк.

Потом были бои за Красноперекопск и за Ишунь, Раздольное. Оттуда пошли на Саки, Николаевку, Песчаное, и далее по берегу. Севастополь окончательно освободили к 10 мая 1944 года, но еще продолжались последние бои на мысе Хрустальный. Там герой получил свою вторую медаль "За отвагу". Затем Петр Афанасьевич, оправившись после ранения, прошел с боями Молдавию, Румынию, Венгрию, Болгарию, Югославию и Австрию. Кроме четырех медалей "За отвагу" и Ордена Красной Звезды Олейник был награжден медалями "За победу над Германией", "За победу над Австрией" и "За взятие Венгрии".

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