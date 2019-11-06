В Астрахани задержали грузовик с тонной осетров, замаскированных луком

На трассе "Каспий" вблизи села Енотаевка Астраханской области полицейские, остановив грузовик, обнаружили 1,2 тонны русского осетра, севрюги и белуги. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, рыба была спрятана в прицепе грузовика, в тайнике, оборудованном за мешками с луком. Автомобилем управлял житель Дагестана, которой направлялся с ценной продукцией в Москву.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело, он задержан, решается вопрос о заключении водителя под стражу.

- Задержание произвели сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Астраханской области в рамках операции "Путина", - уточнила Ирина Волк.