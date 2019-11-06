Обеспечивающие запуски и посадки "Союзов" машины-амфибии модернизируют

Поисково-эвакуационные машины-амфибии высокой проходимости "Синяя птица", которые обеспечивают безопасные запуски и посадки космических аппаратов "Союз", модернизируют. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Центрального военного округа.

Улучшать единственные в России автомобили будут в Подмосковье.

"Будет частично обновлено радиосвязное и навигационное оборудование, системы кондиционирования и отопления (они нужны, если космонавтов эвакуируют наземным эшелоном)", - пояснили в ЦВО.

Внешний вид машин останется неизменным.

"Синяя птица" - уникальный вездеход, для которого практически нет непреодолимой местности. Поисково-спасательный комплекс включает в себя три машины: грузовой автомобиль с открытой палубой для перевозки спускаемых аппаратов и краном для их погрузки, пассажирский автомобиль с закрытым салоном и малую поисковую машину - шнекороторный снегоболотоход с роторно-винтовым движителем.

"Почти за 20 лет личный состав и техника выполнила более 70 поисково-спасательных работ по посадке спускаемых аппаратов транспортных пилотируемых кораблей "Союз" и поисково-спасательных обеспечений запусков транспортных пилотируемых кораблей "Союз", эвакуировав свыше двухсот космонавтов, в том числе около ста - иностранных", - отмечают в военном округе.