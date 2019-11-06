Сотню авиабомб выпустили Су-34 и Су-24 по мишеням в Зауралье

Истребители-бомбардировщики Су-34 и фронтовые бомбардировщики Су-24 нанесли удар по наземным целям на полигоне в Курганской области.

"Экипажи самолетов отработали преодоление системы противовоздушной обороны, применив комплексы радиоэлектронного противодействия, а затем нанесли бомбовые удары по целям, которые имитировали военную технику и инженерные укрепления "неприятеля", - рассказали в пресс-службе Центрального военного округа, отметив, что было выпущено около ста снарядов.

Летчики отработали также противоракетные маневры и полеты на предельно малых высотах.

Всего в учебно-тренировочных полетах было задействовано около двадцать крылатых машин и более сотни человек.

Анализ данных, полученных средствами объективного контроля, показал стопроцентное поражение целей.