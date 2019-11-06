В Челябинской области забеременели три воспитанницы детского дома

В Челябинской области организована проверка после выявления беременности у трех воспитанниц детского дома. Следствию предстоит дать уголовно-правовую оценку выполнения обязанностей должностными лицами детского учреждения, сообщили в следственном управлении СК региона.

- В результате проверки, проведенной областным министерством социальных отношений, в одном из детских домов Чесменского района Челябинской области выявлена беременность у трех воспитанниц в возрасте от 16 до 17 лет, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - По предварительным данным, одна из воспитанниц состоит в браке, двое подали документы в ЗАГС на его регистрацию.

Теперь все обстоятельства ЧП в детдоме предстоит выяснить следствию. Ход и результаты проверки поставлены на контроль руководством следственного управления, отметили в СК.