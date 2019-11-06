30 октября в России отмечали День памяти политических репрессий. Эта дата напоминает нам о том, как жестоко и опасно может быть общество, в котором культивируют нетерпимость, недоверие, ненависть и вражду.

Моего деда Михаила Федоровича Якимова расстреляли 31 октября 1937 года в Свердловске. Он был обвинен в контрреволюционной пропаганде, направленной против партии и правительства (ст. 58, п. 10 УК РСФСР). В 1962 году реабилитирован посмертно. Дело прекращено за отсутствием состава преступления.

У деда была большая семья - девять детей: пятеро сыновей и четверо дочерей. Они жили в Серовском (Надеждинском) районе в селе Маслово. Занимались сельским хозяйством, заготовкой леса, углежжением. Большая крепкая семья. Работяги.

В 1931 году их раскулачили, отобрали дом, скотину. Несмотря на это, дед на новом месте поднял хозяйство, воспитал детей. Политикой он не занимался. В колхоз не вступал, сам вел хозяйство. Был середняком.

Арестовали его в августе 1937-го. Обвинение предъявили, хотя вещественных доказательств по делу не было. Этапировали в Свердловск. 22 октября судили "тройкой" УНКВД и постановили: Якимова Михаила Федоровича расстрелять, лично принадлежащее имущество конфисковать. 31 октября 1937 года приговор привели в исполнение.

Родные деда в полной мере почувствовали, каково это - жить с клеймом "семья врага народа". Боль за безвинно расстрелянного отца они пронесли через всю жизнь.

В Отечественную войну сыновья Михаила Федоровича сражались вместе со всей страной: Петр - в 1942 году, Сергей - с 1942-го по 1945-й, Александр - в 1944-1945 годах. Другой сын Василий работал трактористом в Петропавловском леспромхозе. Его большой трудовой вклад в военные годы отмечен в Книге памяти Североуральска.

Воевали на фронте и трое зятьев деда. Четвертый, Михаил Лаврентьевич Тараканков, был безвинно осужден и расстрелян в 1938 году.

Что такого совершил малограмотный уральский мужик? За что расстреляли деда? Эти вопросы не давали покоя. После долгих хлопот я добился, чтобы мне дали возможность ознакомиться с его делом.

В 2007 году в Екатеринбурге в государственном архиве мне выдали следственное дело № 19538. С каким трепетом читал я документы: справки, протоколы допросов, постановления, выписку из акта о расстреле!

Почему арестовали? В деле есть донос секретаря парторганизации деревни Маслово и трех односельчан о том, что Якимов говорил:

- Эти колхозы совсем разорили колхозников. Сколько ни работаешь, ничего не заработаешь, так как все у них отбирают. При советской власти крестьянам жить невозможно, их облагают большими налогами.

По сути, обычный разговор между мужиками, в котором он не скрывает своего мнения, а честно делится им с односельчанами.

Из протокола допроса видно, что дед держался достойно. Его не сломали. Своих слов не отрицал, но подчеркивал, что никакой деятельности против власти не вел.

Но его обвинили в контрреволюционной пропаганде и объявили врагом народа. Где деда расстреляли? Этого документа в деле нет. Впоследствии узнал: в Свердловске в доме № 17 на ул. Ленина арестованных судили "тройками", а рядом, на ул. Вайнера, 4, была внутренняя тюрьма НКВД. Там их и казнили.

Трупы увозили на 12-й километр Московского тракта и закапывали. Часть арестованных расстреливали там же. Это был геноцид собственного народа, поставленный на поток.

Недавно я приехал в Екатеринбург. Хотелось побывать на месте казни и погребения деда, помянуть его. Подошел к зданию на Вайнера, 4. Сейчас там располагается Федеральная служба безопасности. Постоял. Наверно, подозрительно долго стоял. Вышел сотрудник, замер у дверей и стал смотреть на меня. Не стал ему ничего объяснять и ушел.

Поехал на 12-й километр Московского тракта. Там воздвигнут мемориальный комплекс жертвам политических репрессий 1930-1950 гг. Памятник осужденным и расстрелянным по политическим мотивам на территории Уральской области. Их официальное число - более 20 тысяч человек. В реестре числится 359 семей, расстрелянных в полном составе.

На 46-ти стелах смонтированы мемориальные плиты с именами невинно убиенных. На одной из них нахожу фамилию своего деда - "Якимов М.Ф. 1878-1937". Отыскал место его захоронения в ноябре 2008 года и стараюсь посещать хотя бы раз в году.

На 12-м километре есть музей. На его стене выбита надпись: "Вам, испившим до дна чашу безвинного осуждения…" 82 года прошло со дня расстрела деда. Срок немалый. Людям свойственно забывать прошлое. А то, что забыто, к сожалению, повторяется.