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1 ноября 2019 г. 17:40
Общество
Текст: Яков Миркин (доктор экономических наук, ведущий рубрики "Большая родня")
Родина - № 11(1119)

Выскочка Сперанский

Отчего почитали и ненавидели выдающегося российского реформатора

Все постановления, коими государство управляется, составляют неразрывную связь последствий, из одного начала истекающих. Начало сие весьма просто: не делай другому того, чего не желаешь себе.

Михаил Сперанский

П. Иванов. Портрет Михаила Михайловича Сперанского. 1806 год.
П. Иванов. Портрет Михаила Михайловича Сперанского. 1806 год.

Весь век Россия славилась выскочками из низов. Меншиков, Шафиров, Демидов, Разумовские. А сколько иностранцев! Екатерина I - из служанок. Свежая кровь. И, наконец - сын благочинного Михаил Сперанский. Законодатель, "правая рука" Александра I, поповский сын.

После него, до самого 1917 года, уже почти никто не забирался так высоко.

М. Монин. Эрфуртский конгресс 1808 года. Генерал Витсен вручает Наполеону письмо австрийского императора. Среди участников церемонии - Михаил Сперанский.

Особенный никто

Отец - Васильев, мать - Федорова. По другим версиям - Уткин, Надеждин, Грамотин1.Сперанский - так записали в семинарии. Даже сегодня в Москве живут десятки Сперанских. Эта фамилия раздавалась широко.

Так что он в Российской империи - никто. Но особенный никто. Так быстро, как нож сквозь масло, проскользнуть из грязи в князи!

1772 г. - родился; с 7-8 лет - семинарии, Владимир и Суздаль; 18 лет - "Главная семинария" в Александро-Невской лавре; 20 лет - там же учитель математики; 23 года - секретарь Куракина, будущего генерал-прокурора Павла I; с 25 лет - в канцелярии генерал-прокурора; с 27 лет - "Ваше Высокородие", статский советник; 28 лет, у Павла I - секретарь ордена Андрея Первозванного; 29 лет - Государев статс-секретарь, генеральский чин; 30 лет - "душа" Министерства внутренних дел, заведует "государственным благоустройством"2.

В 34 года - личные доклады Александру I, 36 лет - взят на свидание с Наполеоном, 38 лет - государственный секретарь, "правая рука" Александра I. По сути - второе лицо в России.

И - падение. В 1812 году, в 40 лет, заподозрен в измене и сослан.

Как все это знакомо! Когда в государстве ремонт, всегда есть место свежим людям. Екатерина II, Александр II, Николай II - вокруг них роились новые имена. Так было и в 1917 г., в 1930х, 1990х гг. Разночинцы, коммерции наследники, кухаркины дети, юные пролетарии, завлабы.

И всегда вопрос один и тот же: что в них такого? За что такие карьеры? И почему такие частые низвержения?

Письмо современника императору 16 марта 1812 г.: "Когда Вы вчера доверили мне горькую скорбь Вашего сердца об измене Сперанского, я видел Вас в первом пылу страсти и надеюсь, что теперь Вы уже далеко откинули от себя мысль расстрелять его"3. Расстрелять! И вправду, сколько выскочек были сосланы, выгнаны, заключены и расстреляны.

"Свод законов" - еще один подвиг команды Сперанского. 15 томов!

Искатель совершенства

Что в нем такого, в Сперанском? Ответ - какой удобный человек! Мгновенное превращение в слова единожды высказанной мысли. Творец манифестов, работающий по 16 - 18 часов в день. Тот, кто немедленно, легко и со всей почтительностью придаст письменную форму, животворящую силу документа любому целеполаганию.

Он перекидывался, как мячик, от одного к другому, и всем нравился. Обходительный, ловкий, мягкий, готовая "правая рука". При Павле I - от генерал-прокурора Куракина к таким же: Лопухину, Беклешову, Обольянинову. Каждый его брал. Дальше - к Трощинскому, в канцелярию Непременного совета, "президиум" Александра I. Нужен, очень нужен. Изумительный докладчик. Делающий все ясным, понятным. Еще прыжок - к министру внутренних дел Кочубею и, наконец, финишная прямая - личный человек Александра I. Всё прыжки - за 13 лет. Еще и за лень себя ругал.

Прочь старцев! В 1812 г. Сперанскому - 40 лет, Александру I - 35 лет, Кочубею - 44 года. Одно поколение. Прямые, чистые отношения властей предержащих - и письменной, думающей машины. Такого выскочки еще не было в Государстве Российском.

На марке почты России - Александр I, Михаил Сперанский и титульный лист "Введения к уложению государственных законов".

Думающая машина

Стоит помнить, кем был Сперанский. Семинаристом от младых ногтей. Тем, кто не мог мыслить иначе, как образами грандиозного переустройства мира по совершенным образцам. Творить государство в формах, прилаженных друг к другу. Бог "одарил его (человека) разумом, чтобы он искал во всем совершенства"4.

Строить совершенное государство в России, где вместо хаоса будет механизм, ни в чем себе не противоречащий? Где человек включен, как часы, в надлежащее? Вот реплика Сперанского, "переполненного удивлением к Наполеону и Франции":

"Там лучше установления, но у нас люди лучше", т.е. русский человек мягок как воск; нужно только вылепить для него форму и со временем... он сам собою в нее врастет... Сперанский... старался рассеять окружавший его хаос посредством бОльшей системы и гармонии в устройстве разных частей управления... он, казалось, слепо веровал во всемогущество формы"5.

 

Строитель власти

Что он успел до "краха" в 1812 г.? Конечно, не сам. Выслушивая, совещаясь. Упрощая, излагая ясным и торжественным языком, но тем не менее вкладывая и смыслы.

Новое - Государственный совет, "администрация" царя. Место законодательных работ и совещаний с высшими. На знаменитой картине Репина 1904 года - 100летие Госсовета. И сегодня он есть в России.

Еще новое - Министерства, Комитет министров (зародыш правительства). Сегодняшние министерства - оттуда. Минфин, Минюст - их 200-летние юбилеи в 2002 г. родом от Сперанского.

Реформа Сената, двигающегося к тому, чтобы стать судебной властью. Экзамены для чиновников. Протекционистский таможенный тариф. Рост налогов, попытки создать доходную базу и свести концы с концами в государственных финансах, сдержать денежную эмиссию.

Что еще? Первые шажки к освобождению крестьян. Отмена крепости в Прибалтике.

На это Карамзин восклицал: "Что значит освободить у нас крестьян?.. Падение страшно"6.

Сперанского остановили в самом начале. Знаете, что он задумал? Ясную, строгую систему разделения властей - законодательной, исполнительной и судебной - сразу на 4х уровнях: страна, губерния, округ, волость7.

Государственная дума! Думы губернские, окружные, волостные. Сенат ("есть верховное судилище для всей империи")8. Суды губернские, окружные, волостные. И такие же "правительства" на всех уровнях - от министерств до волостных правлений. Плюс четкая выборная система. Вход, ценз - только для людей с имуществом. Между императором и прочими властями - Госсовет, узкое горлышко, "в коем все действия порядка законодательного, судного и исполнительного... соединяются и чрез него восходят к державной власти и от нее изливаются"9. Через Госсовет власть императора абсолютна. Всё можно отменить, не разрешить, установить только по воле Е.И.В.

И еще - хитрость. Сперанский дал два варианта, на выбор Александра I:

а) вся система только как оболочка, при "совершенном самовластии";

б) "в самом деле ограничить его и умерить"10.

На выбор. Как желаете. Как скажете.

В 1812 г. высшие круги были в ужасе от выскочки. От потока изменений. От грозящей невыгоды. От страха потери власти, имущества, от будущего разброда в России. От одиночества Сперанского в келье. Что-то там пишет, замышляет, докладывает.

Дальше - дворцовая интрига, провокация, обвинение в измене, в финансовом расстройстве государства, в сношениях с Францией, в заговоре - и падение. Теорию этому дал Карамзин. Ничего не менять! Плохи люди, а не институты. Нужно искать умных, добросовестных людей. "Всякая новость в государственном порядке есть зло, к коему... прибегать только в необходимости... Никто не мыслил жаловаться на формы... жаловались только на людей"11. "Государь, единственный законодатель, единовластный источник властей. Вот основание российской монархии..."12.

Не трогать!

Санкт-Петербург. Русский музей. Перед полотном Ильи Репина "Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года, в день столетнего юбилея со дня его учреждения". / РИА Новости

Пророк в Отечестве

Сперанский доказал: госаппарат, вещь формальная, сам может стать силой довлеющей. Получать власть. Поворачивать умы. Укоренять идеи, чтобы лепить страну.

В России потом была еще одна впечатляющая демонстрация силы формы, силы канцелярии. В 1920х генсек, начальник аппарата, захотел взять всю власть в стране. И взял.

Сперанский обладал юридическим мышлением. С ним такое мышление впервые "вошло во власть" в России. Потом это еще трижды случилось в XX веке. Мышление формами, определениями, а затем уже смыслами действий. С ним легче кроить "сверху - вниз". Безлично насаждать теоретически правильные представления о том, как всё должно быть устроено, чтобы торжествовали справедливость и порядок.

Но жизнь неизмеримо богаче закона. Власть, в которой исключительно сильны формальное начало, абстракции, беременна потрясениями. Так и случилось в XX веке.

И при этом он был Пушкиным канцелярской словесности. Из-под пера Сперанского вышел манифест о вступлении на престол Николая I. Какой слог! "Мы призываем всех Наших верных подданных соединить с Нами теплые мольбы их ко Всевышнему, да ниспошлет Нам силы к понесению бремени, Святым Промыслом Его на Нас возложенного; да укрепит благие намерения Наши, жить единственно для любезного Отечества... и т.д."13.

Больно падать с таких высот!

Рядовой ссыльный

В марте 1812 г. сослан, оказалось - на четыре года. Увезен в Нижний Новгород, дальше в Пермь, а затем в свое имение Великополье, под Новгородом. Ныне - Сперанская Мыза (от усадьбы остался только парк). Под надзором, c доносом на лиц, вступающих с ним в связь, со вскрытием писем, с уверенностью народа, что он - изменник. "Школьники, вышедшие из гимназии... преследовали его и не только кричали: "изменник", но и бросали в него землею"14. В долгах - закладывал "кресты и табакерки"15.

Спасался книгами. "Я решился в деревенском уединении пройти все творения св. отцов, начиная от I-го века"16. Закончил перевод знаменитого Фомы Кемпийского "О подражании Христу"17. Это 500 с лишним страниц. Ради чего? "Отличительное свойство сих книг в том, что они содержат и млеко для младенцев и твердую пищу для совершенных"18.

Что еще? Личный профессор дочери, давший ей школу жизни, мышления, языков. Занятия с детьми друзей. Ему за 40 - стал учить немецкий и еврейский языки. Кроме тех, что уже знал: латинский, греческий, французский, английский.

В 1813 г. смог передать письмо Александру I. "Враги мои могли очернить меня перед Вами, но никогда не отучат сердца моего желать Вашей славы, сохранения Вашего достоинства и кроткого правления"19. "Ваш разум и строгая с моей стороны логика были одни мои орудия; в них состояла вся тайна моих работ и успехов"20.

А какой награды просит? "Свободы и забвения"21.

С этого письма началось медленное возвращение Сперанского.

Рядовой придворный

Возвращение - но кого? Человека, испытавшего удар огромной силы - упавшего неожиданно, с самых верхов жизни. "В одной - в половине пылкой молодости - господствовали в нем свежая, еще ничем не обманутая сила, порывы смелой мысли, уверенность в плодотворность истины и надежда на успех; в другой, - после горечи нежданного, незаслуженного бесславия, - наступили горькое разочарование, сомнение в том, что считать общественною правдою и пользою, боязнь толков и пересудов, покорность действительности при неугасшем еще честолюбии, род душевной апатии при продолжавшейся умственной деятельности...22

Теперь - подчинен "обыденным целям рядового придворного".

Возвращался годами. 1816 г., 44 года - губернатор в Пензе. 47 лет - сибирский генерал-губернатор. Ревизии, очистка от коррупции, реформы в Сибири - вылечить ее. 1821 г., 49 лет - въезд в Петербург, спустя 9 лет. Но по-иному, никаких вершин в государстве. Должности, поручения.

Другой Сперанский, другой Александр I.

Никто и никогда не возвращается в России на ту же вершину, будучи изгнанным.

Он и это смог. Сперанский и его команда (где-то 20 человек) подготовили и издали "Полное собрание законов Российской империи" с 1649 г. (45 томов) и "Свод законов" (15 томов). "Полное собрание" - за 4 года (1826 - 1830 гг.), "Свод законов" - за 3 года (1830 - 1833 гг.). Тем самым он создал прочную юридическую основу для России. Привел "отечественные... законы в ясность и твердый порядок"23. Мы и сегодня - через цепочку поколений - пользуем этот труд.

Труд, труд, труд. В этом был смысл жизни. Труд человеколюбивый, труд богоугодный. Он так и остался семинаристом. Вершить, наслаждаться, вдохнуть в формы государства дух порядка, любви. "Не делай другому того, что не желаешь себе сам".

Михаил Сперанский. Фрагмент барельефа памятника "1000-летие Руси" в Великом Новгороде.

Муж и отец

Сперанский оставил нам еще один труд - любви. Как все, что он делал, - изнуряющий, изумительный.

Женился на девочке - англичанке 17 лет. "Мечтательный взгляд, кроткая и вместе тонкая улыбка, прекрасные светло-русые кудри девушки... душевная чистота и скромность". С первого взгляда. Он говорил: "Мне казалось... что я тут только впервые в жизни почувствовал впечатление красоты..."24. 1798 г. - свадьба, через 10 месяцев родилась дочь, еще через месяц - жена умерла. Вспышка горя, кажется, попытка самоубийства. Считается, что в его жизни женщин больше не было. Самому себе - обет? Монашество в миру? Семинарист мог так сделать.

Знаете, что он писал дочери? "Глупо иметь ум, не обращая его на добро; а добро сие состоит в том, чтобы приводить людей к миру и взаимной любви..."25. Этим заполнены письма - учить, создать человека, образовать, любить.

- Господь с тобой! - так он заканчивал ей письма. Это же хочется сказать ему.

Пришел бы он опять. "Ежели что-нибудь сделано хорошего в нынешнее царствованье, то всё хорошее сделано им - им одним". Толстой. "Война и мир".

Пришел бы опять со своей мудростью, усердием, способностью приводить дела в порядок. Со своим устройством государства - "не делай другому того, чего не желаешь себе". Когда-то он записал для учеников: "Его слова были слова мира... Он делал добро тем, кои желали ему сделать зло... Он проповедал людям справедливость, любовь к ближним, благотворительность, единение и мир".26 Это и есть мышление Сперанского. Его личность.

А надежды Сперанского? "Poccия воспримет новое бытие и совершенно во всех частях преобразится".27

Нам он нужен, как и 200 лет тому назад. Систем

1. Корф М.А. Жизнь графа Сперанскoго. М.: Статут, 2014. С. 18 (с кн.: Корф М.А. Жизнь графа Сперанского: Т. 1 - 2. - СПб: Имп. публ. б-ка, 1861. 2 т.).
2. Там же. С. 85 - 86.
3. Там же. С. 227.
4. Сперанский М.М. Краткий очерк священной истории. В кн.: Дружеские письма графа М.М. Сперанского к П.Г. Масальскому. 1862. С. 5.
5. Корф М.А. Жизнь графа Сперанскoго. М.: Статут, 2014. С. 477.
6. Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. М.: Наука,1991. С. 72 - 73.
7. Сперанский М.М. План государственного преобразования графа М.М. Сперанского (Введение к Уложению государственных законов 1809 г.). М.: 1905. С. 71 - 112.
8. Там же. С. 82.
9. Там же. С. 112.
10. Там же. С. 34.
11. Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. М.: Наука, 1991. С. 56.
12. Там же. С. 109.
13. Карамзин Н.М. О манифесте 12 декабря 1825 года. В кн.: Н.М. Карамзин. Мнение русского гражданина. М.: Юрайт, 2018. С. 273.
14. Корф М.А. Жизнь графа Сперанскoго. М.: Статут, 2014. С. 269.
15. Там же. С. 273.
16. Там же. С. 285.
17. О подражании Христу. Четыре книги Фомы Кемпийского, переведенные с латинского языка графом М.М. Сперанским. СПб: В тип. Фишера, 1819. 556 с.
18. Там же. Предисловие Сперанского. С. VIII.
19. Сперанский М.М. Письмо тайного советника Сперанского к Государю Императору. Январь 1813 г. В кн.: Дружеские письма графа М.М. Сперанского к П.Г. Масальскому. 1862. С. 45.
20. Там же. С. 46.
21. Там же. С. 52.
22. Корф М.А. Жизнь графа Сперанскoго. М.: Статут, 2014. С. 474.
23. Высочайший Манифест 31 января 1833 г. N 3 "Об издании Свода Законов Российской Империи".
24. Корф М.А. Жизнь графа Сперанскoго. М.: Статут, 2014. С. 67 - 68.
25. Русский архив, издаваемый при Чертковской библиотеке. 1868. N 7 и 8. Пенза. Письмо от 07.11.1816 г. Стр. 1111.
26. Сперанский М.М. Краткий очерк священной истории... В кн.: Дружеские письма графа М.М. Сперанского к П.Г. Масальскому. С. 11 - 12.
27. Корф М.А. Жизнь графа Сперанскoго. М.: Статут, 2014. С. 96.

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