Все постановления, коими государство управляется, составляют неразрывную связь последствий, из одного начала истекающих. Начало сие весьма просто: не делай другому того, чего не желаешь себе.

Весь век Россия славилась выскочками из низов. Меншиков, Шафиров, Демидов, Разумовские. А сколько иностранцев! Екатерина I - из служанок. Свежая кровь. И, наконец - сын благочинного Михаил Сперанский. Законодатель, "правая рука" Александра I, поповский сын.

После него, до самого 1917 года, уже почти никто не забирался так высоко.

Особенный никто

Отец - Васильев, мать - Федорова. По другим версиям - Уткин, Надеждин, Грамотин1.Сперанский - так записали в семинарии. Даже сегодня в Москве живут десятки Сперанских. Эта фамилия раздавалась широко.

Так что он в Российской империи - никто. Но особенный никто. Так быстро, как нож сквозь масло, проскользнуть из грязи в князи!

1772 г. - родился; с 7-8 лет - семинарии, Владимир и Суздаль; 18 лет - "Главная семинария" в Александро-Невской лавре; 20 лет - там же учитель математики; 23 года - секретарь Куракина, будущего генерал-прокурора Павла I; с 25 лет - в канцелярии генерал-прокурора; с 27 лет - "Ваше Высокородие", статский советник; 28 лет, у Павла I - секретарь ордена Андрея Первозванного; 29 лет - Государев статс-секретарь, генеральский чин; 30 лет - "душа" Министерства внутренних дел, заведует "государственным благоустройством"2.

В 34 года - личные доклады Александру I, 36 лет - взят на свидание с Наполеоном, 38 лет - государственный секретарь, "правая рука" Александра I. По сути - второе лицо в России.

И - падение. В 1812 году, в 40 лет, заподозрен в измене и сослан.

Как все это знакомо! Когда в государстве ремонт, всегда есть место свежим людям. Екатерина II, Александр II, Николай II - вокруг них роились новые имена. Так было и в 1917 г., в 1930х, 1990х гг. Разночинцы, коммерции наследники, кухаркины дети, юные пролетарии, завлабы.

И всегда вопрос один и тот же: что в них такого? За что такие карьеры? И почему такие частые низвержения?

Письмо современника императору 16 марта 1812 г.: "Когда Вы вчера доверили мне горькую скорбь Вашего сердца об измене Сперанского, я видел Вас в первом пылу страсти и надеюсь, что теперь Вы уже далеко откинули от себя мысль расстрелять его"3. Расстрелять! И вправду, сколько выскочек были сосланы, выгнаны, заключены и расстреляны.

"Свод законов" - еще один подвиг команды Сперанского. 15 томов!

Искатель совершенства

Что в нем такого, в Сперанском? Ответ - какой удобный человек! Мгновенное превращение в слова единожды высказанной мысли. Творец манифестов, работающий по 16 - 18 часов в день. Тот, кто немедленно, легко и со всей почтительностью придаст письменную форму, животворящую силу документа любому целеполаганию.

Он перекидывался, как мячик, от одного к другому, и всем нравился. Обходительный, ловкий, мягкий, готовая "правая рука". При Павле I - от генерал-прокурора Куракина к таким же: Лопухину, Беклешову, Обольянинову. Каждый его брал. Дальше - к Трощинскому, в канцелярию Непременного совета, "президиум" Александра I. Нужен, очень нужен. Изумительный докладчик. Делающий все ясным, понятным. Еще прыжок - к министру внутренних дел Кочубею и, наконец, финишная прямая - личный человек Александра I. Всё прыжки - за 13 лет. Еще и за лень себя ругал.

Прочь старцев! В 1812 г. Сперанскому - 40 лет, Александру I - 35 лет, Кочубею - 44 года. Одно поколение. Прямые, чистые отношения властей предержащих - и письменной, думающей машины. Такого выскочки еще не было в Государстве Российском.

Думающая машина

Стоит помнить, кем был Сперанский. Семинаристом от младых ногтей. Тем, кто не мог мыслить иначе, как образами грандиозного переустройства мира по совершенным образцам. Творить государство в формах, прилаженных друг к другу. Бог "одарил его (человека) разумом, чтобы он искал во всем совершенства"4.

Строить совершенное государство в России, где вместо хаоса будет механизм, ни в чем себе не противоречащий? Где человек включен, как часы, в надлежащее? Вот реплика Сперанского, "переполненного удивлением к Наполеону и Франции":

"Там лучше установления, но у нас люди лучше", т.е. русский человек мягок как воск; нужно только вылепить для него форму и со временем... он сам собою в нее врастет... Сперанский... старался рассеять окружавший его хаос посредством бОльшей системы и гармонии в устройстве разных частей управления... он, казалось, слепо веровал во всемогущество формы"5.

Строитель власти

Что он успел до "краха" в 1812 г.? Конечно, не сам. Выслушивая, совещаясь. Упрощая, излагая ясным и торжественным языком, но тем не менее вкладывая и смыслы.

Новое - Государственный совет, "администрация" царя. Место законодательных работ и совещаний с высшими. На знаменитой картине Репина 1904 года - 100летие Госсовета. И сегодня он есть в России.

Еще новое - Министерства, Комитет министров (зародыш правительства). Сегодняшние министерства - оттуда. Минфин, Минюст - их 200-летние юбилеи в 2002 г. родом от Сперанского.

Реформа Сената, двигающегося к тому, чтобы стать судебной властью. Экзамены для чиновников. Протекционистский таможенный тариф. Рост налогов, попытки создать доходную базу и свести концы с концами в государственных финансах, сдержать денежную эмиссию.

Что еще? Первые шажки к освобождению крестьян. Отмена крепости в Прибалтике.

На это Карамзин восклицал: "Что значит освободить у нас крестьян?.. Падение страшно"6.

Сперанского остановили в самом начале. Знаете, что он задумал? Ясную, строгую систему разделения властей - законодательной, исполнительной и судебной - сразу на 4х уровнях: страна, губерния, округ, волость7.

Государственная дума! Думы губернские, окружные, волостные. Сенат ("есть верховное судилище для всей империи")8. Суды губернские, окружные, волостные. И такие же "правительства" на всех уровнях - от министерств до волостных правлений. Плюс четкая выборная система. Вход, ценз - только для людей с имуществом. Между императором и прочими властями - Госсовет, узкое горлышко, "в коем все действия порядка законодательного, судного и исполнительного... соединяются и чрез него восходят к державной власти и от нее изливаются"9. Через Госсовет власть императора абсолютна. Всё можно отменить, не разрешить, установить только по воле Е.И.В.

И еще - хитрость. Сперанский дал два варианта, на выбор Александра I:

а) вся система только как оболочка, при "совершенном самовластии";

б) "в самом деле ограничить его и умерить"10.

На выбор. Как желаете. Как скажете.

В 1812 г. высшие круги были в ужасе от выскочки. От потока изменений. От грозящей невыгоды. От страха потери власти, имущества, от будущего разброда в России. От одиночества Сперанского в келье. Что-то там пишет, замышляет, докладывает.

Дальше - дворцовая интрига, провокация, обвинение в измене, в финансовом расстройстве государства, в сношениях с Францией, в заговоре - и падение. Теорию этому дал Карамзин. Ничего не менять! Плохи люди, а не институты. Нужно искать умных, добросовестных людей. "Всякая новость в государственном порядке есть зло, к коему... прибегать только в необходимости... Никто не мыслил жаловаться на формы... жаловались только на людей"11. "Государь, единственный законодатель, единовластный источник властей. Вот основание российской монархии..."12.

Не трогать!

Пророк в Отечестве

Сперанский доказал: госаппарат, вещь формальная, сам может стать силой довлеющей. Получать власть. Поворачивать умы. Укоренять идеи, чтобы лепить страну.

В России потом была еще одна впечатляющая демонстрация силы формы, силы канцелярии. В 1920х генсек, начальник аппарата, захотел взять всю власть в стране. И взял.

Сперанский обладал юридическим мышлением. С ним такое мышление впервые "вошло во власть" в России. Потом это еще трижды случилось в XX веке. Мышление формами, определениями, а затем уже смыслами действий. С ним легче кроить "сверху - вниз". Безлично насаждать теоретически правильные представления о том, как всё должно быть устроено, чтобы торжествовали справедливость и порядок.

Но жизнь неизмеримо богаче закона. Власть, в которой исключительно сильны формальное начало, абстракции, беременна потрясениями. Так и случилось в XX веке.

И при этом он был Пушкиным канцелярской словесности. Из-под пера Сперанского вышел манифест о вступлении на престол Николая I. Какой слог! "Мы призываем всех Наших верных подданных соединить с Нами теплые мольбы их ко Всевышнему, да ниспошлет Нам силы к понесению бремени, Святым Промыслом Его на Нас возложенного; да укрепит благие намерения Наши, жить единственно для любезного Отечества... и т.д."13.

Больно падать с таких высот!

Рядовой ссыльный

В марте 1812 г. сослан, оказалось - на четыре года. Увезен в Нижний Новгород, дальше в Пермь, а затем в свое имение Великополье, под Новгородом. Ныне - Сперанская Мыза (от усадьбы остался только парк). Под надзором, c доносом на лиц, вступающих с ним в связь, со вскрытием писем, с уверенностью народа, что он - изменник. "Школьники, вышедшие из гимназии... преследовали его и не только кричали: "изменник", но и бросали в него землею"14. В долгах - закладывал "кресты и табакерки"15.

Спасался книгами. "Я решился в деревенском уединении пройти все творения св. отцов, начиная от I-го века"16. Закончил перевод знаменитого Фомы Кемпийского "О подражании Христу"17. Это 500 с лишним страниц. Ради чего? "Отличительное свойство сих книг в том, что они содержат и млеко для младенцев и твердую пищу для совершенных"18.

Что еще? Личный профессор дочери, давший ей школу жизни, мышления, языков. Занятия с детьми друзей. Ему за 40 - стал учить немецкий и еврейский языки. Кроме тех, что уже знал: латинский, греческий, французский, английский.

В 1813 г. смог передать письмо Александру I. "Враги мои могли очернить меня перед Вами, но никогда не отучат сердца моего желать Вашей славы, сохранения Вашего достоинства и кроткого правления"19. "Ваш разум и строгая с моей стороны логика были одни мои орудия; в них состояла вся тайна моих работ и успехов"20.

А какой награды просит? "Свободы и забвения"21.

С этого письма началось медленное возвращение Сперанского.

Рядовой придворный

Возвращение - но кого? Человека, испытавшего удар огромной силы - упавшего неожиданно, с самых верхов жизни. "В одной - в половине пылкой молодости - господствовали в нем свежая, еще ничем не обманутая сила, порывы смелой мысли, уверенность в плодотворность истины и надежда на успех; в другой, - после горечи нежданного, незаслуженного бесславия, - наступили горькое разочарование, сомнение в том, что считать общественною правдою и пользою, боязнь толков и пересудов, покорность действительности при неугасшем еще честолюбии, род душевной апатии при продолжавшейся умственной деятельности...22

Теперь - подчинен "обыденным целям рядового придворного".

Возвращался годами. 1816 г., 44 года - губернатор в Пензе. 47 лет - сибирский генерал-губернатор. Ревизии, очистка от коррупции, реформы в Сибири - вылечить ее. 1821 г., 49 лет - въезд в Петербург, спустя 9 лет. Но по-иному, никаких вершин в государстве. Должности, поручения.

Другой Сперанский, другой Александр I.

Никто и никогда не возвращается в России на ту же вершину, будучи изгнанным.

Он и это смог. Сперанский и его команда (где-то 20 человек) подготовили и издали "Полное собрание законов Российской империи" с 1649 г. (45 томов) и "Свод законов" (15 томов). "Полное собрание" - за 4 года (1826 - 1830 гг.), "Свод законов" - за 3 года (1830 - 1833 гг.). Тем самым он создал прочную юридическую основу для России. Привел "отечественные... законы в ясность и твердый порядок"23. Мы и сегодня - через цепочку поколений - пользуем этот труд.

Труд, труд, труд. В этом был смысл жизни. Труд человеколюбивый, труд богоугодный. Он так и остался семинаристом. Вершить, наслаждаться, вдохнуть в формы государства дух порядка, любви. "Не делай другому того, что не желаешь себе сам".

Муж и отец

Сперанский оставил нам еще один труд - любви. Как все, что он делал, - изнуряющий, изумительный.

Женился на девочке - англичанке 17 лет. "Мечтательный взгляд, кроткая и вместе тонкая улыбка, прекрасные светло-русые кудри девушки... душевная чистота и скромность". С первого взгляда. Он говорил: "Мне казалось... что я тут только впервые в жизни почувствовал впечатление красоты..."24. 1798 г. - свадьба, через 10 месяцев родилась дочь, еще через месяц - жена умерла. Вспышка горя, кажется, попытка самоубийства. Считается, что в его жизни женщин больше не было. Самому себе - обет? Монашество в миру? Семинарист мог так сделать.

Знаете, что он писал дочери? "Глупо иметь ум, не обращая его на добро; а добро сие состоит в том, чтобы приводить людей к миру и взаимной любви..."25. Этим заполнены письма - учить, создать человека, образовать, любить.

- Господь с тобой! - так он заканчивал ей письма. Это же хочется сказать ему.

Пришел бы он опять. "Ежели что-нибудь сделано хорошего в нынешнее царствованье, то всё хорошее сделано им - им одним". Толстой. "Война и мир".

Пришел бы опять со своей мудростью, усердием, способностью приводить дела в порядок. Со своим устройством государства - "не делай другому того, чего не желаешь себе". Когда-то он записал для учеников: "Его слова были слова мира... Он делал добро тем, кои желали ему сделать зло... Он проповедал людям справедливость, любовь к ближним, благотворительность, единение и мир".26 Это и есть мышление Сперанского. Его личность.

А надежды Сперанского? "Poccия воспримет новое бытие и совершенно во всех частях преобразится".27

Нам он нужен, как и 200 лет тому назад. Систем

1. Корф М.А. Жизнь графа Сперанскoго. М.: Статут, 2014. С. 18 (с кн.: Корф М.А. Жизнь графа Сперанского: Т. 1 - 2. - СПб: Имп. публ. б-ка, 1861. 2 т.).

2. Там же. С. 85 - 86.

3. Там же. С. 227.

4. Сперанский М.М. Краткий очерк священной истории. В кн.: Дружеские письма графа М.М. Сперанского к П.Г. Масальскому. 1862. С. 5.

5. Корф М.А. Жизнь графа Сперанскoго. М.: Статут, 2014. С. 477.

6. Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. М.: Наука,1991. С. 72 - 73.

7. Сперанский М.М. План государственного преобразования графа М.М. Сперанского (Введение к Уложению государственных законов 1809 г.). М.: 1905. С. 71 - 112.

8. Там же. С. 82.

9. Там же. С. 112.

10. Там же. С. 34.

11. Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. М.: Наука, 1991. С. 56.

12. Там же. С. 109.

13. Карамзин Н.М. О манифесте 12 декабря 1825 года. В кн.: Н.М. Карамзин. Мнение русского гражданина. М.: Юрайт, 2018. С. 273.

14. Корф М.А. Жизнь графа Сперанскoго. М.: Статут, 2014. С. 269.

15. Там же. С. 273.

16. Там же. С. 285.

17. О подражании Христу. Четыре книги Фомы Кемпийского, переведенные с латинского языка графом М.М. Сперанским. СПб: В тип. Фишера, 1819. 556 с.

18. Там же. Предисловие Сперанского. С. VIII.

19. Сперанский М.М. Письмо тайного советника Сперанского к Государю Императору. Январь 1813 г. В кн.: Дружеские письма графа М.М. Сперанского к П.Г. Масальскому. 1862. С. 45.

20. Там же. С. 46.

21. Там же. С. 52.

22. Корф М.А. Жизнь графа Сперанскoго. М.: Статут, 2014. С. 474.

23. Высочайший Манифест 31 января 1833 г. N 3 "Об издании Свода Законов Российской Империи".

24. Корф М.А. Жизнь графа Сперанскoго. М.: Статут, 2014. С. 67 - 68.

25. Русский архив, издаваемый при Чертковской библиотеке. 1868. N 7 и 8. Пенза. Письмо от 07.11.1816 г. Стр. 1111.

26. Сперанский М.М. Краткий очерк священной истории... В кн.: Дружеские письма графа М.М. Сперанского к П.Г. Масальскому. С. 11 - 12.

27. Корф М.А. Жизнь графа Сперанскoго. М.: Статут, 2014. С. 96.