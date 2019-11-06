Постановление правительства Самарской области от 31 октября 2019 года № 776 "Об установлении величины прожиточного минимума в Самарской области за III квартал 2019 года в расчете на душу населения и по основным социально-демографическим группам"

В соответствии с Федеральным законом "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Самарской области "О потребительской корзине в Самарской области" и по представлению министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области Правительство Самарской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума B Самарской области за III квартал 2019 года:

в расчете на душу населения - 10 659 рублей;

для трудоспособного населения - 11 808 рублей;

для пенсионеров - 8 505 рублей;

для детей - 10 551 рубль.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

Первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области В.В.Кудряшов

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