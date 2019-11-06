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Текст:   Евгений Гайва  ,  Марина Трубилина 
00:02 06.11.2019
Российская газета - Столичный выпуск № 249(8007)

Старая история

Регионы не справляются с программами капремонта

Региональные программы капитального ремонта жилья не достигают поставленных задач, жилищный фонд ветшает. Такие выводы сделала Счетная палата (СП) по итогам проведенной проверки.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

"Согласно данным Росстата и минстроя, объем жилого фонда, имеющего износ от 66 до 70 процентов и выше, не только не сокращается, а даже имеет тенденцию к увеличению", - отметили в СП. А вот энергоэффективных домов после капремонта появляется все меньше. Получается, тепло, электричество в отремонтированных домах не экономится, значит, и коммунальные платежи не становятся ниже.

Фото: iStock
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Среди причин сложившейся ситуации в Счетной палате отметили отсутствие единого порядка в формирования региональных программ. А сверстанные трехлетние планы часто срываются из-за недостаточной организации работы региональными операторами, длительности конкурсных процедур и безответственности подрядчиков. Немало вопросов и к финансированию капремонта. На 1 января этого года программы обеспечены деньгами только наполовину.

В Минстрое России с выводами Счетной палаты согласны. "Отработали модельный план финансовой устойчивости региональных операторов и отработали его со всеми регионами, где такая проблема есть", - отметил присутствовавший на заседании коллегии СП министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Минстрой уже дал свои рекомендации регионам. Те, в свою очередь, активно работают и исправляются, заверили в ведомстве. "Мы надеемся, что если все решения в соответствии с нашими рекомендациями будут приняты, дефицит несколько уменьшится", - сказал Якушев.

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