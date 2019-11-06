Израильский самолет в последнем рейсе нарисовал в небе силуэт Boeing 747

Израильская авиакомпания романтично простилась с самолетом-ветераном.

Отслуживший свое Boeing 747 в последнем рейсе нарисовал в небе с удивительной точностью фигуру авиалайнера.

Самолет вылетел из Рима в Тель-Авив, а перед посадкой ушел с заданного курса. Пилоты компании, демонстрируя изрядное мастерство, изобразили над Средиземным море самолет. Это задержало посадку лайнера в Тель-Авиве на один час.

В парке компании этот самолет был последним из "Джамбо Джетов". После оригинального прощания он уже не поднимется в небо, его заменят более современной моделью - Boeing 787 Dreamliner.