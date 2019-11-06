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06.11.2019,  
13:53
Текст:  Олег Корякин

Скатертью дорога: российский "Тигр" проводил колонну ВС США в Сирии

Американских военных, вывозящих технику из Сирии, сняли на видео.
Фото: A. Carty / wikimedia.org
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Ролик, опубликованный в Twitter, позволяет увидеть, как ночью на пограничном пункте Аль-Валид (провинция Хомс) колонна ВС США переправляется из Сирии в Ирак.

В общей сложности, как сообщалось в СМИ, были вывезено 55 трейлеров с бронетехникой, строительным и саперным оборудованием.

Местные жители провожали американских военных свистом и гудками клаксонов.

Любопытно, что все это происходило под взором российской военной полиции. Бронеавтомобиль "Тигр" ожидал, когда колонна освободит дорогу.

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