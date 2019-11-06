СМИ: Сотовую связь в тюрьмах предложили блокировать

Власти проработают вопрос об установке "блокираторов" сигнала сотовой связи на территории исправительных учреждений для борьбы с дистанционным мошенничеством. Согласно имеющейся информации, соответствующее поручение было сделано по итогам заседания коллегии МВД, сообщает РБК со ссылкой на источник.

Напомним, 1 ноября состоялось заседание коллегии МВД России. Участники мероприятия обсудили меры, направленные на совершенствование работы по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Глава ведомства Владимир Колокольцев заявил о том, что цифровая революция принесла не только блага, новейшие технологии все активнее берет на вооружение и криминалитет. Среди новых угроз - мошенничества с использованием сотовой связи, а также средств IP-телефонии.

"РГ" уже сообщала о том, что Владимир Колокольцев принял решение о создании в структуре ведомства подразделений, которые будут специализироваться на противодействии преступлениям, совершаемым с использованием IT-технологий.