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06.11.2019 10:00
Рубрика: Происшествия

СМИ: Сотовую связь в тюрьмах предложили блокировать

Власти проработают вопрос об установке "блокираторов" сигнала сотовой связи на территории исправительных учреждений для борьбы с дистанционным мошенничеством. Согласно имеющейся информации, соответствующее поручение было сделано по итогам заседания коллегии МВД, сообщает РБК со ссылкой на источник.

Фото: iStock
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Напомним, 1 ноября состоялось заседание коллегии МВД России. Участники мероприятия обсудили меры, направленные на совершенствование работы по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Глава ведомства Владимир Колокольцев заявил о том, что цифровая революция принесла не только блага, новейшие технологии все активнее берет на вооружение и криминалитет. Среди новых угроз - мошенничества с использованием сотовой связи, а также средств IP-телефонии.

"РГ" уже сообщала о том, что Владимир Колокольцев принял решение о создании в структуре ведомства подразделений, которые будут специализироваться на противодействии преступлениям, совершаемым с использованием IT-технологий.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия Правосудие Тюрьмы Правительство МВД Тюремная реформа
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