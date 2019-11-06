СМИ: Власти Кипра аннулировали гражданство девяти россиян

Кипрские власти аннулировали гражданство 26 человек, среди которых девять россиян.

Гражданство Кипра в свое время они получили в рамках программы "Гражданство за инвестиции", сообщают издание Cyprus-Mail и телеканал AlphaNewsLive.

Помимо россиян, кипрских паспортов лишились один малайзиец, два кенийца, пять китайцев, один иранец и восемь камбоджийцев, передают местные СМИ. Кого конкретно лишили кипрского гражданства, неизвестно.

Ранее сообщалось, что на кипрское гражданство претендовал российский бизнесмен Олег Дерипаска. Его представитель объяснил это тем, что "широкий круг бизнес-интересов Олега Дерипаски подразумевает необходимость постоянных передвижений по миру". Предложить кипрское гражданство могли и российскому миллиардеру Виктору Вексельбергу. Но неизвестно, произошло ли это в итоге и принял ли он его.