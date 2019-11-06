Стрельба с двух колес: китайский мотоспецназ сняли на видео

В интернете появилось видео, на котором показаны необычные стрелковые упражнения китайских спецназовцев.

Речь идет об отработке навыков стрельбы из автомата с двухколесного мотоцикла. Короткий ролик выложен на YouTube-канале Чингиса Дамбиева.

На видео демонстрируется, как мотоциклист разгоняет свою двухколесную машину и, привстав, берет наизготовку автомат. Результатов выстрелов не показано, но судя по всему, такие упражнения призваны отработать необходимую технику действий при стрельбе с движущегося двухколесного транспорта

При этом нужно удерживать машину и вести прицельную стрельбу.