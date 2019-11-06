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06.11.2019 13:47
Рубрика: Легковые авто

Студенты Политеха обучат Hyundai Creta ездить силой мысли

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

Группа исследователей из студентов и сотрудников Московского политехнического университета займется постройкой беспилотника на базе Hyundai Creta.

Первой задачей научного изыскания заявлена разработка функционирующей автономной системы управления автомобилем по голосовым командам водителя.

Фото: www.autocarindia.com
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То есть, водитель говорит куда ехать, а автомобиль сам анализируя дорожную обстановку и телеметрию, выполняет маневрирование.

На следующем этапе в 2020 году систему планируют обучить получать команды не голосом, а непосредственно от нейроимпульсов. Одна из целей исследования - создать транспорт для инвалидов.

Hyundai Creta для научной работы университету предоставила "Хенде Мотор СНГ".

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#Hyundai