Студенты Политеха обучат Hyundai Creta ездить силой мысли

Группа исследователей из студентов и сотрудников Московского политехнического университета займется постройкой беспилотника на базе Hyundai Creta.

Первой задачей научного изыскания заявлена разработка функционирующей автономной системы управления автомобилем по голосовым командам водителя.

То есть, водитель говорит куда ехать, а автомобиль сам анализируя дорожную обстановку и телеметрию, выполняет маневрирование.

На следующем этапе в 2020 году систему планируют обучить получать команды не голосом, а непосредственно от нейроимпульсов. Одна из целей исследования - создать транспорт для инвалидов.

Hyundai Creta для научной работы университету предоставила "Хенде Мотор СНГ".