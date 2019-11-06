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Тарантино рассказал о дальнейшей судьбе героя Ди Каприо

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    06.11.2019, 21:36
Текст:   Богдан Бобров

Квентин Тарантино в подкасте Маргарет Чо рассказал, что стало бы с Риком Далтоном - главным героем ленты "Однажды в… Голливуде" - после окончания событий, показанных в картине.

Фото: kinopoisk.ru
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По мнению кинодела, люди со складом характера Далтона рано или поздно возвращаются на телевидение и играют там "пожилых копов, которые руководят молодыми копами и раздают им задания".

В качестве примеров из настоящей истории он привел Эрла Холлимана, Джека Келли и Вика Морроу.

Также знаменитый режиссер отметил, что не придумывал специально отдельного продолжения и развития персонажа Леонардо Ди Каприо, учитывая, что это все-таки в большей степени собирательный образ.

Напомним, фильм "Однажды в… Голливуде" был очень хорошо принят отечественным зрителем - сборы в России достигли отметки в миллиард рублей, а вот в Китае возникли проблемы из-за местной цензуры.

Кроме того, за свои актерские работы в этом проекте Ди Каприо и Питт были выдвинуты на "Оскар".

Рецензии "Кинократии" на фильм - здесь и здесь.

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