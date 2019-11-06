У 19-летней дочери Ларисы Гузеевой диагностирован рак

У девятнадцатилетней Ольги Бухаровой, дочери советской, российской актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль.

Об этом девушка сообщила в "сториз" своего Instagram, выложив фото из кабинета УЗИ с подписью "опухоль вернулась в чаи".

"Тот момент, когда ты был счастлив несколько дней, тебя ничто не беспокоило, показалось, что жизнь налаживается, и тут твой организм напоминает тебе, что ты не заслуживаешь счастья", - написала она.

Не исключая, что предстоит операция.

В прошлом году Бухарова также сообщала, что ей предстоит хирургическое вмешательство, не уточнив причины.

Ольга - дочь Гузеевой от бизнесмена Игоря Бухарова. Родилась в 2000 году.

Заслуженной артистке России Ларисе Гузеевой шестьдесят лет.

На экранах - с семидесятых: "Место встречи изменить нельзя" (эпизод), "Жестокий романс" - Лариса Огудалова, "Чужие здесь не ходят", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона".