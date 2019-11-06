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У сериала "Диверсант" будет третий сезон

Новости
    06.11.2019, 12:14
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Новость в лучших традициях современного западного ТВ-производства: немаловажный российский телевизионный сериал с Владиславом Галкиным "Диверсант", вторая часть которого вышла в 2007 году, продлен на третий сезон. С премьерой на Первом в 2020-м.

Фото: Евгения Смолянская/ РГ
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О старте съемок сообщил исполнитель одной из главных ролей - Бобрикова - Кирилл Плетнев. Без уточнений нюансов сюжета.

Режиссер - Дмитрий Иосифов (сериал "Екатерина").

Первый сезон "Диверсанта", в постановке Андрея Малюкова ("Делай - раз!", "В зоне особого внимания"), вышел в 2004 году. Его события разворачиваются в 1942-м, где выпускники разведшколы разрабатывают и выполняют, под руководством Григория Калтыгина (Галкин) сложнейшие операции в тылу фашистов.

Во второй части - "Диверсант. Конец войны" - советские разведчики-диверсанты осуществляют успешные операции в 1943-1948 годах. Ее поставил Игорь Зайцев ("Тобол").

Актер Владислав Галкин умет от остановки сердца в феврале 2010 года в возрасте 38 лет.

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