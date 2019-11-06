В Париже госпитализирована Катрин Денев

Легендарная французская актриса и певица Катрин Денев была госпитализирована в одну из парижских больниц в ночь со вторника на среду.

Об этом сообщила Le Parisien. Уточнив, что, по информации газеты, 76-летняя артистка жаловалась на недомогания. Характер их не уточняется.

При этом газета подчеркивает, что состояние здоровья "неподвластной времени актрисы" требует серьезного изучения специалистами.

Напоминается, что в прошлом месяце актриса приступила сниматься в картине De son vivant, работы над которой идут в Париже.

Денев известна по фильмам "Шербурские зонтики", "Отвращение", "Дневная красавица", "8 женщин", "Голод".