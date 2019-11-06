Выставка в Шанхае помогает производителям из разных стран выйти на китайский рынок

Будучи крупной площадкой международной торговли, ярмарка предоставляет развивающимся экономикам возможности для совместного использования возможностей экономического развития Китая, в особенности, речь идет о наиболее отсталых странах - для них это шанс на равных конкурировать с продукцией развитых стран.

Несмотря на то, что выставка проводится Китаем лишь во второй раз, эта взаимовыгодная платформа уже помогла ряду развивающихся стран получать пользу от сотрудничества с Китаем. После прошлогодней ярмарки изделия из джута из Бангладеш сразу же появились в крупных магазинах; дикий мед, собранный замбийскими фермерами, оказался на полках супермаркетов в городах Китая. Многие из тех товаров, которые были представлены годом ранее, уже стали популярными среди китайских покупателей.

В этом году производители со всего мира привезли еще больше интересующих китайских потребителей продуктов. Например, бразильская компания специально для нынешней выставки разработала порошок из ягод асаи, который удобнее транспортировать, чем сок, в удобной небольшой упаковке. Как рассказывали представители одного из российских пивных заводов, уже участвовавшие в событии в прошлом году, тогда компания заключила контакт с китайским торговым агентом. В течение года предприятие продало в Китае сотни тысяч ящиков пива. В этом году фирма намерена расширять свой бизнес в Китае.

Китайская выставка импорта представляет собой не только платформу для торговли товарами и услугами, но для культурного обмена. Китай всегда открыт внешнему миру и будет и дальше содействовать глобальному совместному развитию на взаимовыгодной основе.