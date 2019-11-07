Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
07.11.2019,  
14:46
Текст:  Антон Валагин

Боевой вертолет разбился об итальянский эсминец

Многоцелевой вертолет AgustaWestland SH.101 Merlin серьезно пострадал при жесткой посадке на борт эсминца Caio Duillio. Авария произошла около 18 часов среды, вертолет выполнял тренировочный полет в темное время суток. Шесть членов его экипажа не пострадали, пишет Itamilradar.

Фото: U.S. Navy/Wikimedia.org
В России нашли способ лишить США авианосцев

AgustaWestland SH.101 - основной вертолет итальянского флота. Машина корабельного и берегового базирования выпускается в двух вариантах: противолодочном и многоцелевом. Какая именно версия неудачно села на Caio Duillio, не сообщается. При посадке машина завалилась набок, несущий винт уничтожен, но пожара удалось избежать - вертолет залили пеной. Причину аварии выясняет созданная командованием ВМС комиссия.

Новейший эсминец ВМС Италии, введенный в строй в 2011 году, назван в честь римского адмирала Гая Дуилия, в 260 году до нашей эры разгромившего мощный флот Карфагена. Корабль вооружен артустановками нескольких калибров, акустическими пушками, торпедами и противокорабельными ракетами Aster. Порт приписки - Специя.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
фото
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Для ТОФ модернизируют три малых ракетных корабля 09:02
Боевой "Фермер": легендарный УАЗ вооружили автоматическим гранатометом 06.11.2019
Опубликованы секретные документы о создании советской атомной бомбы 06.11.2019
корабли
Ракетный крейсер "Маршал Устинов" пересек экватор в золотой точке 06.11.2019
Быстрый и смертоносный: корабль "Евгений Кочешков" показали на видео 31.10.2019
вертолеты
"Резец" для "Аллигатора": Ка-52М получит новую РЛС 30.10.2019
США намерены задействовать на учениях российские вертолеты Ми-24 30.10.2019