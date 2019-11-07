Бывший чиновник Минкультуры Борис Мазо задержан в Австрии

Громкой новостью стало сообщение о задержании в Австрии бывшего чиновника Минкультуры России Бориса Мазо. Официального заявления на этот счет от наших правоохранительных органов пока нет. Это и понятно, так как Бориса Мазо задержали не наши правоохранители, хотя он и в России находится в розыске.

ТАСС заявляет, что о задержании Мазо первой сообщила Национальная полиция Испании, которая заподозрила его в отмывании денег, которые он украл в России. Ссылается агентство ссылается на некий "источник в российских силовых структурах". Предположительно, Мазо купил на очень дорогом курорте Марбелья виллу в несколько миллионов евро. Если эта информация соответствует действительности, то наша Генпрокуратура, получив подтверждение этого задержания, попросит вернуть Мазо на родину.

На этот момент известно следующее - Мазо задержан в Австрии. Хотя его защитник говорит лишь о том, его клиента всего то доставили на допрос. В России гражданину Мазо заочно предъявлено обвинение в мошенничестве, он так же заочно арестован.

Испанская полиция в ходе операции против отмывания денег, задержала четверых человек, трое из которых граждане России. Их фамилии пока неизвестны. Но по слухам, это бывшая супруга Мазо и его сын. Якобы четвертый - это испанский адвокат, который помогал покупать элитную недвижимость на грязные деньги.

У Мазо в России богатая судебно-следственная история. Он фигурант скандального уголовного дела, по которому бывшему заместителю министра культуры РФ Григорию Пирумову было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и мошенничестве. Расследованием занималось ведомство Александра Бастрыкина. Оперативное сопровождение и первоначальные материалы предоставила ФСБ. Речь шла о хищении не менее 450 миллионов рублей, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа.

Летом прошлого года Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на виллу в Испании, принадлежащую заочно арестованному по обвинению в мошенничестве экс-директору департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ Борису Мазо и его супруге.

Защита супруги Мазо тогда безуспешно просила апелляционную инстанцию арест отменить, мотивируя тем, что у них есть брачный контракт и они в 2013 году развелись. До виллы Басманный суд арестовал земельный участок, жилой дом и квартиру, расположенные в Московской области и принадлежащие Мазо.

Но это было уже второе дело Пирумова и Мазо. Их первое уголовное дело с легкой руки журналистов назвали "делом реставраторов". Оно завершилось приговором осенью 2017 года. Тогда Пирумов получил 1,5 года колонии и штраф в 300 тысяч рублей, но был освобожден в зале суда, так как отбыл срок во времяследствия и суда. Борис Мазо получил на том процессе год и 6 месяцев заключения со штрафом 250 тысяч рублей. После приговора Мазо уехал из России. По слухам, он обитал в Испании на своей вилле.