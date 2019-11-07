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07.11.2019 21:32
Рубрика: Спорт

Черчесов рассказал, как выбирали форму для сборной России

Текст: Артем Локалов
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов рассказал о новой экипировке сборной, в которой она сыграет на Евро-2020.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Алексей Миранчук заявил, что предпочтет зарубежный клуб "Зениту"

- Я дал добро на эту форму. Ее мы сами выбирали и на чемпионат мира, и сейчас. Сколько вариантов было, не считал, - сказал Станислав Черчесов.

Он добавил, что ближайшие матчи в ноябре - с Бельгией дома и Сан-Марино на выезде - команда проведет в новой экипировке. Как известно, российская сборная гарантировала себе участие в финальной стадии Евро-2020.

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