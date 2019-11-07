ДОСААФ запустит экспериментальную программу летной подготовки

ДОСААФ России в 2020 году запустит экспериментальную программу первоначальной летной подготовки на планерах.

Как рассказал "РГ" руководитель департамента авиации ДОСААФ Андрей Шумский, летная подготовка будет в качестве эксперимента проводиться на базе Верхнехавского аэроклуба. Планеристы, начиная с 12-летнего возраста, будут тренироваться на специальных легких планерах начального класса моделей Бро-11М и Лак-16. Ранее по закону обучение планеризму можно было начинать подросткам с 14-лет.

Шумской отметил, что экспериментальная программа позволит молодым людям, которые мечтают связать свою жизнь с авиацией, как можно раньше набрать необходимый объем летного опыта. Это поможет в дальнейшем успешно продолжить обучение в летных училищах гражданского и военного профиля. По словам руководителя департамента авиации ДОСААФ, для решения задачи первоначальной летной подготовки граждан организация имеет соответствующую учебно-материальную базу, подготовленный летный инструкторский состав, авиационную технику и необходимый опыт работы.

В случае удачного завершения эксперимента программа будет развернута в аэроклубах ДОСААФ в Калининградской, Московской и Новосибирской областях.