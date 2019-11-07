Экономический форум "Хунцяо" выступает за открытость и инновации

Форум проходит на фоне туманных перспектив роста международной торговли и усиления торгового унилатерализма и протекционизма, угрожающих стабильности глобальной многосторонней торговой системы. "Хунцяо", как первоклассная платформа для диалога по критическим вопросам мировой экономики, стремится внести свой вклад в её развитие. Дискуссии сосредоточены на предпринимательской среде, искусственном интеллекте, реформе ВТО, электронной коммерции, формировании сообщества человечества с единой судьбой.

Шесть десятков представителей политических, научных и деловых кругов из всех уголков земного шара выступают с докладами и дискутируют по вопросам реформы глобальной экономической системы управления.

Для реализации открытого сотрудничества необходимо, в первую очередь, устранить торговые барьеры, улучшить предпринимательский климат, совместными усилиями "сделать пирог мировой экономики еще больше". Кроме того, следует придерживаться принципа совместного развития, претворяя в жизнь глобальную систему совместного использования выгод.

В этом году ярмарка импорта в Шанхае привлекла свыше 3000 компаний из более чем 150 стран. Причина такого внимания заключается в концепции события - "совместное использование". Она подразумевает предоставление всем странам, независимо от их размера и мощности, равных возможностей для демонстрации своей продукции и торговых сделок.

Китайская международная выставка импорта представляет собой не только платформу для торгового сотрудничества, но и для обменов информацией и мнениями. Голоса в поддержку открытости и инноваций звучат повсюду - от выставочных павильонов до столов переговоров форума "Хунцяо". Объединяя силы для противостояния протекционизму и обеспечения экономической глобализации, эти мероприятия, несомненно, будут способствовать процветанию мировой экономики.