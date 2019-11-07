Игры Марселя Вандерса: дизайнерские хрустальные кости для бренда Baccarat

Хрустальный бренд Baccarat представил коллекцию настольных игр House of Games. В неё вошли шашки и шахматы, кости, домино и нарды, созданные в сотрудничестве со знаменитым голландским дизайнером Марселем Вандерсом.

На визитке этого харизматичного и эксцентричного человека скромно написано: "Дизайнер новой эры". Его логотип - автопортрет с золотым клоунским носом. Он основал, помимо собственной студии, компанию Moooi, производящую оригинальные светильники и необычные аксессуары, и создал множество бестселлеров для знаменитых брендов - Alessi, Bisazza, Louis Vuitton, B&B Italia, Christofle. Вандерс перевернул представление о голландцах как о скромных изобретателях велосипедов. Теперь даже люди, далекие от дизайна, знают, что в Голландии способны придумать кружевное кресло, сделать светящиеся наряды, выложить мозаикой гигантские цветы и калейдоскопические узоры. "Хватит функции, нужно больше любви. Больше фантазии, снов, воспоминаний и чувств", - говорит Вандерс. Результат его сотрудничества с Baccarat напоминает лаконичное японское хокку, в котором соединяются фактура, цвет и символ.

Дизайнер Марсель Вандерс. Фото: Baccarat

Игральные кости для Baccarat выполнены из прозрачного хрусталя, на них выгравированы точки-отметки с золотой эмалью. В набор входит 5 кубиков: четыре прозрачных и один красный.

Фото: Baccarat

Кости домино из чёрного глянцевого хрусталя с нанесёнными вручную золотыми отметками упакованы в мраморный ящичек, изнутри обитый красным фетром. Крышку украшает хрустальная ручка красного цвета. Золотом на мраморе выгравирован логотип Baccarat и имя дизайнера.

Фото: Baccarat

Хрустальные шахматы и шашки выполнены в белом и черном цветах, при этом для корон королей и королев использован красный хрусталь. Фигурки королев представляют собой маленькие вазы для одного цветка. В комплект входят игральные доски из белого и чёрного мрамора с золотыми надписями Baccarat и Marcel Wanders.

Игральная доска для нард сделана из мрамора трёх цветов - серого, белого и чёрного. С одного края предусмотрены углубления для фишек, обитые красным фетром. Такое же углубление по центру доски предназначено для бросания хрустальных кубиков.

Фото: Baccarat

Единственная игра для Baccarat, в разработке которой не участвовал Марсель Вандерс и где не использовался хрусталь - это карты. Дизайн карточной колоды разработал молодой французский художник Александр Бенджамин Наве.

Фото: Baccarat

Наборы из серии House of Games появятся в России на этой неделе, их можно будет посмотреть в Maison Baccarat на Никольской, чтобы оформить предзаказ. В продажу настольные игры поступят в декабре.

Напомним, что Baccarat - французская мануфактура с 250-летней историей, занимающаяся производством изделий из хрусталя высочайшего качества. В свое время российским монархам настолько нравились ее творения, что для выполнения заказов Российского Императорского Дома на мануфактуре выделили отдельную печь.

С конца 1990-х годов марка приглашает к сотрудничеству известных дизайнеров. Свои коллекции для бренда создавали, например, Кензо Такада и Этторе Соттсасс. Самой масштабной вышла работа с Филиппом Старком: кроме авторской коллекции предметов из хрусталя, дизайнер оформил бутик Baccarat, ресторан и музей марки в Париже, а также московский Maison Baccarat.