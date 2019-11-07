Кабмин выделит 14,8 миллиарда рублей на строительство дорог в регионах

Правительство направит почти 14,8 миллиарда рублей в 36 регионов на финансирование дорожного строительства в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Субъектам Федерации помогут с отдельными капиталоемкими проектами по модернизации дорожной инфраструктуры.

"Дополнительные средства пойдут на финансирование отдельных объектов в крупных городах и городских агломерациях", - рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Кроме того, после уточнения в 2019 году численности семей, которым положена ежемесячная денежная выплата за рождение третьего или последующих детей до достижения ими трехлетнего возраста, правительство приняло решение о перераспределении соответствующих субсидий между регионами в размере 755,4 миллиона рублей. В частности, 17 регионам в этом году субсидии сократят, а 21 субъект Федерации получит дополнительные средства в связи с ростом числа таких семей.