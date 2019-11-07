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07.11.2019 13:12
Проект: Пресс-релизы

Компания "Галс-Девелопмент" завершила испытание грунтов в проекте "Невская Ратуша"

Компания "Галс-Девелопмент" (застройщик АО "М") завершила работы по испытанию грунтов сваями в рамках строительства второй очереди проекта "Невская Ратуша", административного общественно-делового комплекса с подземной автостоянкой, расположенного в Санкт-Петербурге.
Фото: Предоставлено ПАО "Галс-Девелопмент" Фото: Предоставлено ПАО "Галс-Девелопмент"
Фото: Предоставлено ПАО "Галс-Девелопмент"

Испытания грунтов проводились статистическими вдавливающими и выдергивающими нагрузками. Результаты показали расчетную несущую способность грунтов.

Второй этап проекта "Невская Ратуша" включает в себя пять офисных зданий класса "А" высотой 9-11 этажей, гостиницу на 200 номеров и двухэтажную подземную парковку на 1389 машиномест. Строительство будет осуществлено в три этапа. Общая площадь возводимых объектов составит 164 тыс. кв. метров. Архитектурный облик бизнес-квартала разработан в единой стилистике, ведущей мастерской "Евгений Герасимов и партнеры". Максимальная отметка высотности достигнет 42 метров.

В составе проекта три офисных здания общей площадью 80 тыс. кв. м будут возведены в концепции build-to-suit. Здесь смогут с комфортом разместиться порядка 7 тыс. сотрудников компаний. Офисные здания будут оборудованы 450 м/м в подземном и надземном паркингах.

В последние годы формат build-to-suit становится чрезвычайно выгодным и востребованным, с учетом перманентно повышающихся арендных ставок и быстро растущей рыночной стоимости готовых объектов.

Начало работ нулевого цикла запланировано на конец 2019 года, на данный момент проводятся тендеры на выполнение нулевого цикла, разработку рабочей документации и на проведение строительного контроля.

"Мы с энтузиазмом начинаем работу над вторым этапом строительства проекта "Невская Ратуша". Первая очередь объекта пользовалась повышенным спросом, поэтому компания "Галс-Девелопмент" видит перспективу делового квартала для всего города. После ввода в эксплуатацию, в III квартале 2022 года, деловой квартал "Невская Ратуша" станет центром притяжения бизнес-сообщества Санкт-Петербурга", - комментирует Иван Зуев, вице-президент "Галс-Девелопмент".

Административно-деловой квартал "Невская Ратуша" расположен в Центральном районе города Санкт-Петербург на пересечении Дегтярного переулка, Новгородской улицы и улицы Моисеенко. Первая очередь проекта включает в себя три корпуса общей площадью около 170 тыс. кв. метров. Второй и третий корпус были введены в эксплуатацию в 2013 году, главный корпус - в 2016 году и является штаб-квартирой тринадцати Комитетов Администрации г. Санкт-Петербурга. Во втором корпусе (40 тыс. кв. метров) располагается головной офис Банка ВТБ (ПАО). Арендаторами третьего корпуса, бизнес-центра площадью 28 тыс. кв. метров, являются структуры ПАО "Газпром"", фармацевтическая компания "Герофарм", Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга, крупнейший производитель сетевого IT-оборудования Cisco и др.

Деловой квартал "Невская Ратуша" является обладателем многочисленных профессиональных наград и премий - CRE St. Petersburg & Federal Awards в номинации "Многофункциональная недвижимость", премии "100 лучших офисных и торговых центров" и ряда других.

Подробная информация представлена на сайте www.ratusha.ru

Материалы предоставлены ПАО "Галс-Девелопмент"

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