Законопроект Кемеровской области - Кузбасса "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2020 год:

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 146562892,5 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 22373842,5 тыс. рублей;

общий объем расходов областного бюджета в сумме 159548915,2 тыс. рублей;

дефицит областного бюджета в сумме 12986022,7 тыс. рублей, или 10,5 процента от объема доходов областного бюджета на 2020 год без учета безвозмездных поступлений.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов:

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2021 год в сумме 151584809,1 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 19826473,1 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 144294705,5 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 13649170,5 тыс. рублей;

общий объем расходов областного бюджета на 2021 год в сумме 161830850,8 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 147677423,6 тыс. рублей;

дефицит областного бюджета на 2021 год в сумме 10246041,7 тыс. рублей, или 7,8 процента от объема доходов областного бюджета на 2021 год без учета безвозмездных поступлений, и дефицит областного бюджета на 2022 год в сумме 3382718,1 тыс. рублей, или 2,6 процента от объема доходов областного бюджета на 2022 год без учета безвозмездных поступлений.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Кемеровской области - Кузбасса на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Кемеровской области - Кузбасса на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса (далее - бюджеты муниципальных образований), заменяющие дотации (часть дотации) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

3. Утвердить дифференцированные нормативы отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджеты муниципальных образований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 3. Нормативы отчислений в областной бюджет от прибыли государственных унитарных предприятий Кемеровской области - Кузбасса

1. Утвердить нормативы отчислений в областной бюджет для государственных унитарных предприятий Кемеровской области - Кузбасса от прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, по итогам деятельности соответственно за 2019, 2020, 2021 год в размере:

5 процентов - для государственных унитарных предприятий Кемеровской области - Кузбасса, основным видом деятельности которых являются пассажирские автоперевозки на коммерческой основе;

10 процентов - для остальных государственных унитарных предприятий Кемеровской области - Кузбасса.

2. Установить срок уплаты в областной бюджет отчислений от прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей:

до 1 июля 2020 года - по итогам деятельности государственных унитарных предприятий Кемеровской области - Кузбасса за 2019 год;

до 1 июля 2021 года - по итогам деятельности государственных унитарных предприятий Кемеровской области - Кузбасса за 2020 год;

до 1 июля 2022 года - по итогам деятельности государственных унитарных предприятий Кемеровской области - Кузбасса за 2021 год.

Статья 4. Главные администраторы доходов областного бюджета и главные администраторы источников финансирования дефицита областного бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов областного бюджета согласно приложению 4 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета, закрепляемые за ними группы (подгруппы) источников финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 5. Доходы областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить прогнозируемые доходы областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 6. Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований областного бюджета, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2020 год в сумме 11273968,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 11410537,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 11566535,1 тыс. рублей.

5. Утвердить объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга Кемеровской области - Кузбасса на 2020 год в сумме 822371 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1010366 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1535380 тыс. рублей.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований областного бюджета, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

Статья 7. Условно утвержденные расходы

Утвердить общий объем условно утвержденных расходов областного бюджета на 2021 год в сумме 9000000 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 11000000 тыс. рублей.

Статья 8. Резервный фонд

Утвердить размер резервного фонда высшего исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса на 2020 год в сумме 100000 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 100000 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 100000 тыс. рублей.

Статья 9. Дорожный фонд Кемеровской области

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Кемеровской области на 2020 год в сумме 11276334,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 13247172 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 12115845,2 тыс. рублей.

Статья 10. Межбюджетные трансферты на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета, на 2020 год в сумме 20859019,8 тыс. рублей, в том числе дотации 3113793,9 тыс. рублей, субсидии 5652389,4 тыс. рублей, субвенции 8996900,3 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты 3095936,2 тыс. рублей; на 2021 год в сумме 18311650,4 тыс. рублей, в том числе дотации 2892983,8 тыс. рублей, субсидии 4176600,8 тыс. рублей, субвенции 9040791,2 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты 2201274,6 тыс. рублей; на 2022 год в сумме 13649170,5 тыс. рублей, в том числе субсидии 3406790,4 тыс. рублей, субвенции 9216557,6 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты 1025822,5 тыс. рублей.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований, на 2020 год в сумме 72626577 тыс. рублей, в том числе дотации 20000000 тыс. рублей, субсидии 10519867,6 тыс. рублей; субвенции 40814429,6 тыс. рублей; иные межбюджетные трансферты 1292279,8 тыс. рублей; на 2021 год в сумме 60070236,9 тыс. рублей, в том числе дотации 10000000 тыс. рублей, субсидии 7849606,8 тыс. рублей, субвенции 40940184,7 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты 1280445,4 тыс. рублей; на 2022 год в сумме 56985883,5 тыс. рублей, в том числе дотации 8000000 тыс. рублей, субсидии 7860756,6 тыс. рублей, субвенции 41093316 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты 31810,9 тыс. рублей.

Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

Установить, что Управление Федерального казначейства по Кемеровской области вправе осуществлять в 2020 году на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета в местные бюджеты в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 2.

Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложениям 12 - 70 к настоящему Закону.

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых федеральному бюджету, на 2020 год в сумме 2275,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 2275,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 2275,8 тыс. рублей.

4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации, на 2020 год в сумме 102580 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 102770 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 102980 тыс. рублей.

Статья 11. Источники финансирования дефицита областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета по статьям и видам источников финансирования дефицита областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 71 к настоящему Закону.

Статья 12. Верхний предел государственного внутреннего долга Кемеровской области - Кузбасса

Установить верхний предел государственного внутреннего долга Кемеровской области - Кузбасса на 1 января 2021 года в сумме 31213926,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Кемеровской области - Кузбасса - 1000000 тыс. рублей; на 1 января 2022 года в сумме 36970366,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Кемеровской области - Кузбасса - 1000000 тыс. рублей; на 1 января 2023 года в сумме 39353084,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Кемеровской области - Кузбасса - 0 тыс. рублей.

Статья 13. Государственные внутренние заимствования Кемеровской области - Кузбасса

Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Кемеровской области - Кузбасса на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 72 к настоящему Закону.

Статья 14. Предоставление государственных гарантий Кемеровской области - Кузбасса

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на возможное исполнение выданных государственных гарантий Кемеровской области - Кузбасса на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 350000 тыс. рублей.

2. С целью недопущения роста государственного внутреннего долга Кемеровской области - Кузбасса объявить мораторий на предоставление государственных гарантий Кемеровской области - Кузбасса до 1 января 2023 года.

3. Утвердить Программу государственных гарантий Кемеровской области - Кузбасса на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 73 к настоящему Закону.

Статья 15. Размеры выплат по отдельным публично-нормативным обязательствам

Утвердить размеры ежемесячных денежных выплат, установленных законами Кемеровской области "О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда", "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий":

ветеранам Великой Отечественной войны, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, - 653 рубля;

ветеранам труда - 436 рублей;

реабилитированным лицам - 761 рубль;

лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, - 653 рубля.

Статья 16. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям Кемеровской области - Кузбасса), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям Кемеровской области - Кузбасса), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются в случаях, связанных с:

1) возмещением части затрат на приобретение элитных семян;

2) возмещением части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями;

3) возмещением части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах;

4) оказанием несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, а также в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта;

5) возмещением части затрат на приобретение маточного поголовья крупного рогатого скота при проведении мероприятий по борьбе с лейкозом;

6) поддержкой племенного животноводства;

7) возмещением части затрат на восстановление неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения;

8) возмещением части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока;

9) развитием товарного рыбоводства;

10) производством сельскохозяйственной продукции;

11) грантовой поддержкой для развития материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

12) возмещением части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам;

13) возмещением части затрат центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров;

14) грантовой поддержкой начинающих фермеров, семейных животноводческих ферм;

15) возмещением части затрат на приобретение средств защиты растений;

16) возмещением части затрат на проведение сезонных полевых работ;

17) возмещением части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса;

18) возмещением затрат по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков или промышленных технопарков;

19) возмещением части затрат, связанных с модернизацией и техническим перевооружением производственных мощностей, направленных на создание и (или) развитие производства высокотехнологичной, конкурентоспособной и экспортно ориентированной продукции;

20) возмещением части затрат на разработку и реализацию программ повышения производительности труда на промышленных предприятиях;

21) поддержкой автомобильного транспорта и железнодорожного транспорта пригородного сообщения по регулируемым тарифам;

22) поддержкой средств массовой информации по организации трансляции теле- и радиопрограмм;

23) возмещением затрат, понесенных в связи с осуществлением работ, услуг по развитию инновационной деятельности технопарков в Кемеровской области - Кузбассе;

24) предоставлением финансовых средств работодателям на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения дополнительных рабочих мест (в том числе надомных) для инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей и стажировку выпускников-инвалидов;

25) компенсацией поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), стоимости социальных услуг, предоставленных гражданам в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг;

26) возмещением затрат, возникающих при перевозке отдельных категорий лиц, имеющих право на меры социальной поддержки;

27) осуществлением государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации (Кемеровской области - Кузбассе);

28) возмещением части затрат организациям воздушного транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров по региональным маршрутам;

29) предоставлением финансовых средств работодателям на организацию стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы.

2. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям Кемеровской области - Кузбасса), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса.

Статья 17. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса

1. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, предоставляются:

1) для оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсации их расходов на оказание бесплатной юридической помощи в соответствии с Законом Кемеровской области - Кузбасса "Об оказании бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан Российской Федерации";

2) для финансового обеспечения текущей деятельности некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кемеровской области";

3) для реализации социальных проектов поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность ребенка, которую он не может преодолеть самостоятельно или с помощью семьи: дети, оставшиеся без попечения родителей, безнадзорные и беспризорные дети, дети-инвалиды, дети, проживающие в малоимущих семьях);

4) для финансового обеспечения получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам;

5) для реализации социальных проектов, направленных на обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности, социальную адаптацию и интеграцию инвалидов и их семей;

6) для компенсации поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), стоимости социальных услуг, предоставленных гражданам в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг;

7) для создания рабочих мест для наркозависимых лиц, проходящих социальную реабилитацию и ресоциализацию;

8) для осуществления деятельности в сфере культуры и искусства, духовного развития личности, патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации, развития межнационального сотрудничества, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;

9) для реализации мероприятий в сфере физической культуры и спорта;

10) для реализации мероприятий в сфере молодежной политики;

11) для реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С;

12) для реализации мероприятий по охране и в соответствии с установленными требованиями содержанию объектов (в том числе зданий, сооружений), имеющих историческое, культовое, культурное значение;

13) для финансового обеспечения получения среднего профессионального образования в частных профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования;

14) для реализации социальных проектов, направленных на улучшение качества жизни пожилых людей, социальную реабилитацию лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации;

15) для реализации мероприятий по развитию промышленности;

16) для создания и (или) развития фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) и государственных микрофинансовых организаций;

17) для обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к экспортной поддержке;

18) для финансового обеспечения мероприятий в области жилищного просвещения и реализации национальных проектов в Кемеровской области - Кузбассе;

19) для развития жилищного строительства Кемеровской области - Кузбасса, направленного на обеспечение жильем льготных категорий граждан, проживающих на территории Кемеровской области - Кузбасса;

20) для реализации мероприятий в сфере туризма;

21) для организации мероприятий по адресной поддержке повышения производительности труда на предприятиях;

22) для финансового обеспечения государственной поддержки субъектов Российской Федерации - участников национального проекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости;

23) для финансового обеспечения содействия в реализации социальных проектов и программ на территории Кемеровской области - Кузбасса;

24) для финансового обеспечения текущей деятельности некоммерческой организации "Фонд Кемеровской области - Кузбасса по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков;

25) для финансового обеспечения содействия в реализации научных, образовательных, технологических проектов и программ.

2. Утвердить объем бюджетных ассигнований для предоставления субсидий:

1) негосударственной некоммерческой организации "Адвокатская палата Кемеровской области", не являющейся государственным учреждением Кемеровской области - Кузбасса, для оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсации их расходов на оказание бесплатной юридической помощи на 2020 год в сумме 100 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 100 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 100 тыс. рублей;

2) некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кемеровской области" для финансового обеспечения текущей деятельности на 2020 год в сумме 107601,9 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 107601,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 107601,9 тыс. рублей;

3) некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для реализации социальных проектов поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность ребенка, которую он не может преодолеть самостоятельно или с помощью семьи: дети, оставшиеся без попечения родителей, безнадзорные и беспризорные дети, дети-инвалиды, дети, проживающие в малоимущих семьях), на 2020 год в сумме 590 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 590 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 590 тыс. рублей;

4) некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области, для финансового обеспечения получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на 2020 год в сумме 102792,9 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 102792,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 102792,9 тыс. рублей;

5) некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для реализации социальных проектов, направленных на обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности, социальную адаптацию и интеграцию инвалидов и их семей, на 2020 год в сумме 1453 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1453 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1453 тыс. рублей;

6) некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для компенсации поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), стоимости социальных услуг, предоставленных гражданам в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг, на 2020 год в сумме 532,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 532,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 532,3 тыс. рублей;

7) социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для создания рабочих мест для наркозависимых лиц, проходящих социальную реабилитацию и ресоциализацию в негосударственных реабилитационных организациях, на 2020 год в сумме 180 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 180 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 180 тыс. рублей;

8) социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для осуществления деятельности в сфере культуры и искусства, духовного развития личности, патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации, развития межнационального сотрудничества, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, на 2020 год в сумме 2000 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 2000 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 2000 тыс. рублей;

9) социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для реализации мероприятий в сфере физической культуры и спорта на 2020 год в сумме 1520 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1520 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1520 тыс. рублей;

10) социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для реализации мероприятий в сфере молодежной политики на 2020 год в сумме 600 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 600 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 600 тыс. рублей;

11) социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С на 2020 год в сумме 2000 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 2000 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 2000 тыс. рублей;

12) некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для реализации мероприятий по охране и в соответствии с установленными требованиями содержанию объектов (в том числе зданий, сооружений), имеющих историческое, культовое, культурное значение, на 2020 год в сумме 4484 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 4484 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 4484 тыс. рублей;

13) некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для финансового обеспечения получения среднего профессионального образования в частных профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, на 2020 год в сумме 11825 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 11825 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 11825 тыс. рублей;

14) некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для реализации социальных проектов, направленных на улучшение качества жизни пожилых людей, социальную реабилитацию лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 2020 год в сумме 264,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 264,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 264,6 тыс. рублей;

15) некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Кемеровской области" для реализации мероприятий по развитию промышленности на 2020 год в сумме 20000 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 20000 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 20000 тыс. рублей;

16) Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области для создания и (или) развития фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) и государственных микрофинансовых организаций на 2020 год в сумме 21662,4 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 46191,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 180351,5 тыс. рублей;

17) автономной некоммерческой организации "Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области" для обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к экспортной поддержке на 2020 год в сумме 21520,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 31560,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 37037,3 тыс. рублей;

18) Автономной некоммерческой организации "Центр жилищного просвещения Кемеровской области" для финансового обеспечения мероприятий в области жилищного просвещения и реализации национальных проектов в Кемеровской области - Кузбассе на 2020 год в сумме 9940,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 9940,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 9940,3 тыс. рублей;

19) некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для развития жилищного строительства Кемеровской области - Кузбасса, направленного на обеспечение жильем льготных категорий граждан, проживающих на территории Кемеровской области - Кузбасса, на 2020 год в сумме 1000000 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей;

20) социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для реализации мероприятий в сфере туризма на 2020 год в сумме 100 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 100 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 100 тыс. рублей;

21) Автономной некоммерческой организации "Центр компетенции Кемеровской области" для финансового обеспечения организации мероприятий по адресной поддержке повышения производительности труда на предприятиях на 2020 год в сумме 6235 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 6235 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 6235 тыс. рублей;

22) Автономной некоммерческой организации "Центр компетенции Кемеровской области" для финансового обеспечения государственной поддержки субъектов Российской Федерации - участников национального проекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости" на 2020 год в сумме 678 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 678 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 678 тыс. рублей;

23) некоммерческой организации "Дирекция социальных проектов и программ" для финансового обеспечения содействия в реализации социальных проектов и программ на территории Кемеровской области - Кузбасса, на 2020 год в сумме 430000 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей;

24) некоммерческой организации "Фонд Кемеровской области - Кузбасса по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков" для финансового обеспечения текущей деятельности на 2020 год в сумме 10972,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 10192,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 10192,9 тыс. рублей;

25) некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для финансового обеспечения содействия в реализации научных, образовательных, технологических проектов и программ на 2020 год в сумме 30000 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей.

3. Порядок предоставления субсидий, предусмотренных настоящей статьей, устанавливается высшим исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса.

Статья 18. Бюджетные кредиты бюджетам муниципальных районов (городских округов, муниципальных округов) Кемеровской области - Кузбасса

1. Установить, что бюджетные кредиты бюджетам муниципальных районов (городских округов, муниципальных округов) Кемеровской области - Кузбасса предоставляются из областного бюджета для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов (городских округов, муниципальных округов) Кемеровской области - Кузбасса, для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов (городских округов, муниципальных округов) Кемеровской области - Кузбасса.

Бюджетные кредиты могут быть предоставлены только тем муниципальным районам (городским округам, муниципальным округам) Кемеровской области - Кузбасса, которые не имеют просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед областным бюджетом.

Бюджетные кредиты предоставляются на условиях возмездности и возвратности.

Бюджетные кредиты муниципальным районам (городским округам, муниципальным округам) Кемеровской области - Кузбасса могут быть предоставлены на основании договора, заключенного главным финансовым управлением Кемеровской области с администрациями муниципальных районов (городских округов, муниципальных округов).

Установить проценты за пользование бюджетными кредитами для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов (городских округов, муниципальных округов) Кемеровской области - Кузбасса, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов (городских округов, муниципальных округов) Кемеровской области - Кузбасса, в размере 0,1 процента годовых от суммы предоставляемого бюджетного кредита.

Предоставление, использование и возврат муниципальными районами (городскими округами, муниципальными округами) Кемеровской области - Кузбасса бюджетных кредитов осуществляются в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса.

Бюджетные кредиты предоставляются муниципальным районам (городским округам, муниципальным округам) Кемеровской области - Кузбасса без предоставления ими обеспечения исполнения своих обязательств по возврату бюджетного кредита и процентов за пользование бюджетным кредитом.

2. Установить бюджетные ассигнования для предоставления бюджетных кредитов бюджетам муниципальных районов (городских округов, муниципальных округов) Кемеровской области - Кузбасса:

для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов (городских округов, муниципальных округов) Кемеровской области - Кузбасса на срок, выходящий за пределы финансового года, на 2020 год в сумме 1000000 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей;

для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов (городских округов, муниципальных округов) Кемеровской области - Кузбасса, на срок, не выходящий за пределы финансового года, на 2020 год в сумме 1383054 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1059490 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 2294657 тыс. рублей.

Статья 19. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов государственной власти Кемеровской области

В 2020 году не допускается увеличение численности государственных гражданских служащих Кемеровской области, работников органов государственной власти Кемеровской области, не являющихся государственными гражданскими служащими Кемеровской области, за исключением решений, связанных с исполнением переданных государственных полномочий Российской Федерации.

Статья 20. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев



