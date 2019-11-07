Ласицкене номинирована на приз лучшей легкоатлетки октября

По итогам октября Европейская легкоатлетическая ассоциация назвала пятерку претенденток на звание лучшей легкоатлетки месяца. В их числе - россиянка Мария Ласицкене, победившая на чемпионате мира в Катаре в прыжках в высоту, став первой в истории своего вида трехкратной победительницей ЧМ.

Помимо россиянки за звание лучшей поспорят британки Дина Эшер-Смит, ставшая чемпионкой в беге на 200 м, и Катарина Джонсон-Томпсон, ставшая сильнейшей в семиборье, а также представительница Нидерландов Сифан Хассан, победившая на дистанциях 1500 м и 10000 м, и Малайка Михамбо из Германии - на ее счету золото в прыжках в длину.

Ранее Ласицкене завоевала награду лучшей легкоатлетки года.