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Рубрика: В мире

Лидеры Турции и США встретятся 13 ноября в Вашингтоне

Лидеры Турции и США договорились о встрече 13 ноября. Реджеп Тайип Эрдоган приедет в Вашингтон.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"С нетерпением жду его в следующую среду в Белом доме", - написал Дональд Трамп в Twitter после телефонного разговора с коллегой. Главы государств обсудили широкий спектр вопросов. Говорили о ситуации на турецко-сирийской границе, об искоренении терроризма, защите курдов и о "многих других вещах".

"Президент Турции сообщил, что они поймали несколько боевиков, которые сбежали в ходе конфликта, включая жену и сестру террориста-убийцы аль-Багдади", - рассказал Трамп. Он охарактеризовал телефонный разговор как "очень хороший".

В мире Ближний Восток Турция В мире США Дональд Трамп
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