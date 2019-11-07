На "Лiстападе" показали игровой фильм Влады Сеньковой "II"

Это революционный фильм для кинематографа Беларуси. Фильм снят Центром визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн" в сотрудничестве с ЮНЕСКО динамично, с драйвом.

Картина рассказывает о трех 16-летних школьниках, сталкивающихся с предрассудками и страхами ровесников и взрослых.

Влада Сенькова. Фото: Татьяна Хорошилова

Презентацию фильма модерировал продюсер картины Николай Лавренюк. Первым слово взял региональный советник ЮНЕСКО по образованию и здоровью Тигран Епоян:

"Благодаря смелости, решительности и таланту режиссера, сценариста, благодаря энтузиазму прекрасных артистов получился этот фильм. Когда мы посмотрели его первую версию, были просто счастливы, что так честно, правдиво, откровенно, без купюр показано то, чем живут наши дети, мы, их родители и учителя. Подобные проблемы есть и в России, и в Украине, и в Польше".

Я бы назвала режиссера Владу Сенькову белорусским Жорой Крыжовниковым в юбке, создающим народные комедии. Предыдущий ее фильм "Граф в апельсинах" участвовал в 38-м Московском международном кинофестивале. "Граф…" передал в диалогах, в блистательном саундтреке ощущение бесшабашной молодости.

Режиссер из Витебска Влада Сенькова не имеет кинематографического образования. Сейчас Сенькова поступила в школу Анджея Вайды. "Графа в апельсинах" она сняла на одном энтузиазме. Сама написала историю, сама села в режиссерское кресло, не имея режиссерского диплома, почти не потратив денег. Две с половиной тысячи долларов, занятые у родителей, пошли на обеды команды, реквизит и бензин. Еще две тысячи для цветокоррекции и озвучивания фильма были собраны на краудфандинговой платформе.

Вера режиссера в светлое будущее замешана на внутреннем здоровье, режиссеру и его команде есть что сказать миру.

В кулуарах корреспонденту "СОЮЗа" удалось пообщаться с Владой Сеньковой.

На какую аудиторию расчитан ваш фильм ""II"?

Влада Сенькова: На разную. Я привела на премьеру даже свою бабушку.

Как вы формулируете тему фильма?

Влада Сенькова: Фильм обо всех нас. О молодежи. Чем живет, о чем думает?

Жанр?

Влада Сенькова: Арт-мейнстрим. Рассчитан одновременно на гурманов и на массового зрителя.

Сколько времени длился съемочный процесс?

Влада Сенькова: Фильм снят за 7 дней в минской гимназии. Вначале планировалась короткометражная лента, но потом все переросло в полный метр, мы решили не сдерживать себя.

Когда фильм выйдет на экраны?

Влада Сенькова: Картина "II" выйдет в широкий прокат 12 декабря.

Хороших фильмов на XXVI Минском кинофестивале много. С десяток привезено с Каннского и Берлинского кинофестивалей. "II "из их числа.