Неуловимый: как "Зеленый призрак" наводил ужас на армию Манштейна

7 ноября 1941 года подразделения немецкой пехоты у деревни Дуванкой (в настоящее время село Верхнесадовое Нахимовского района Севастополя) были атакованы всеми орудиями внезапно появившегося советского бронепоезда. Его огнем также была уничтожена батарея на противоположном склоне Бельбекской долины. Так солдаты и офицеры армии Манштейна впервые ощутили мощь бронепоезда "Железняков", вошедшего в историю как "Зеленый призрак".

За три дня до своего первого боевого задания "Бронепоезд №5 Береговой обороны Главной базы ЧФ" вышел из цехов Севастопольского морского завода.

Его строительство шло в уже осажденном городе. На обычных железнодорожных платформах грузоподъемностью 60 тонн рабочие и моряки-черноморцы смонтировали бронекорпуса из сшитых сваркой стальных листов, усиленных армированной бетонной заливкой.

На трех бронеплощадках поезда установили пять 76-миллиметровых орудий, на четвертой разместили 82-миллиметровые минометы. Стрелковое вооружение "Железнякова" состояло из 16 пулеметов разного калибра.

Чтобы обеспечить высокую скорость передвижения в районе со множеством подъемов, в состав бронепоезда наряду со штатным локомотивом был включен небронированный магистральный грузовой паровоз.

Экипаж бронепоезда был укомплектован моряками. Командовать составом поручили капитану Саакяну. После его ранения должность командира была возложена на лейтенанта Чайковского, а позднее бронепоездом руководил инженер-капитан Харченко. Кроме того, к "Железнякову" была прикомандирована специальная восстановительная бригада дорожного мастера Никитина, которая практически каждый день под огнем противника восстанавливала поврежденное полотно.

Основным театром действий бронепоезда был район Мекензиевых гор. Но нередко он выходил и на Балаклавскую железнодорожную ветку, где помогал прерывать продвижение немецких войск к Сапун-горе. "Железняков" прикрывал и дерзкую операцию по доставке новых стволов орудий на легендарную 30-ю батарею.

Стремительность, помимо огневой мощи, была главным преимуществом бронепоезда. Каждая его операция тщательно планировалась. Цели заранее разведывались морскими пехотинцами, а перед составом на позицию всегда выходила дрезина для проверки состояния железнодорожных путей.

После внезапной и мощной атаки поезд быстро уходил на участки с узкими вырубленными в скалах проемами и тоннелями. Противник просто не успевал задействовать свою артиллерию или авиацию. Со временем немцы пристреляли артиллерией участки железной дороги, а над ней начал нести постоянное дежурство самолет-корректировщик. Однако долгое время нанести серьезный урон "Железнякову" им не удавалось.

- Как ненавидели этот бронепоезд немцы, и сколько добрых, полных благодарности слов говорилось в его адрес нашими бойцами и командирами, - вспоминал впоследствии участник обороны Севастополя полковник И. Ф. Хомич. - На бронепоезде работали моряки. Отвага черноморцев давно вошла в поговорки. Бронепоезд и в самом деле налетал на противника и вел огонь с такой стремительной неожиданностью, словно бегал не по рельсам.

И все же прозвище "Зеленый призрак" состав получил за скрытность. Визуально распознать его зачастую просто было невозможно.

- Бронепоезд все время изменял свой облик. Под руководством младшего лейтенанта Каморника матросы неутомимо расписывали бронеплощадки и паровозы полосами и разводами камуфляжа так, что поезд неразличимо сливается с местностью. Чтобы сбить с толку противника, все время меняем места стоянок. Подвижной тыл наш тоже в непрерывных разъездах, - писал старшина группы пулеметчиков бронепоезда мичман Н. И. Александров.

Фото: flickr.com/Alex Sem

В конце 1941 года на "Железнякове" обновили часть вооружения. Одно из старых орудий заменили двумя новыми автоматическими пушками. Вместо четырех 82-миллиметровых минометов поставили три полковых 130-миллиметровых, установили 3 новых пулемета. Это безусловно сказалось на эффективности бронепоезда. Только с 7 января до 1 марта 1942 года "Железняков", по данным командования Севастопольского оборонительного района, "уничтожил девять дзотов, тринадцать пулеметных гнезд, шесть блиндажей, одну тяжелую батарею, три самолета, три автомашины, десять повозок с грузом, до полутора тысяч солдат и офицеров противника".

Пулеметные расчеты бронепоезда регулярно отбивали атаки немецких истребителей. Но беспрестанная охота за "призраком" начала приносить результаты. В один из дней экипаж на время отдыха поставил состав не в тоннель, а под отвесную скалу на станции Инкерман. Противник не упустил такой шанс - нанесенный им авиаудар стоил жизни многим бойцам бронепоезда.

Во время боев за Мекензиевы горы немецкой тяжелой артиллерии удалось разбить железнодорожный путь перед движущимся бронепоездом. Под откос пошли балластные платформы, сошла с рельсов бронеплощадка. Осколки очередного снаряда вывели из строя магистральный локомотив, а мощности второго бронированного паровоза не хватало для того, чтобы поднять бронеплощадку на рельсы. Бронепоезд спас помощник машиниста Евгений Матюш. Для ремонта он забрался в забросанную сырым углем топку, а закончив работу еле успел выбраться наружу и потерял сознание от ожогов. Благодаря его подвигу удалось ввести в строй паровоз, поднять на рельсы бронеплощадку и вывести состав из-под удара тяжелых батарей противника.

В июне 1942 года "Железняков" остался единственной мощной артиллерийской единицей на северной стороне Севастополя. Он вел обстрел немецких соединений настолько активно, что на стволах орудий начинала гореть краска.

Местом гибели "Зеленого призрака" стал Троицкий тоннель, где в этот период базировался состав. 26 июня 1942 года более полусотни немецких бомбардировщиков нанесли по укрытию поезда мощный удар. Огромная каменная глыба обрушилась на вторую бронеплатформу. Рельсы под ней лопнули. Часть экипажа удалось спасти через десантные люки.

Уцелевшую бронеплощадку локомотив вывел через остававшийся свободным выход из тоннеля. По противнику вновь был открыт огонь, но этот бой стал для "Железнякова" последним. На следующий день немецкая авиация обрушила второй выход Троицкого тоннеля. Состав оказался полностью заблокированным, но его экипаж продолжал сражаться, демонтировав оставшиеся в боеспособном состоянии минометы и разместив их в районе ГРЭС. Бойцы бронепоезда держались до 3 июля 1942 года.

Примерно через месяц занявшие Севастополь немецкие войска расчистили Троицкий тоннель, восстановили некоторые бронеплощадки и создали из них состав "Ойген". Он был взорван своим же экипажем, когда советские войска прорвали немецкую оборону на Сапун-горе в 1944 году. Так завершилась история одного из самых известных советских бронепоездов, который совершил около 140 боевых рейдов.