Законопроект Нижегородской области "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2020 год:

1) общий объем доходов в сумме 182 163 810,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 182 163 810,9 тыс. рублей;

3) размер дефицита в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) общий объем доходов на 2021 год в сумме 188 813 998,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 191 043 290,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов на 2021 год в сумме 188 813 998,0 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 4 143 875,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 191 043 290,4 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 8 618 725,0 тыс. рублей;

3) размер дефицита на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, размер дефицита на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета согласно приложению 1.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 2.

Статья 3

Утвердить поступление доходов по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации в пределах общего объема доходов, утвержденного статьей 1 настоящего Закона, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 3.

Статья 4

Утвердить общий объем налоговых и неналоговых доходов:

1) на 2020 год в сумме 151 416 860,7 тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов, за исключением доходов, являющихся источниками формирования дорожного фонда Нижегородской области, в сумме 135 964 290,5 тыс. рублей;

2) на 2021 год в сумме 161 901 679,3 тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов, за исключением доходов, являющихся источниками формирования дорожного фонда Нижегородской области, в сумме 144 131 694,4 тыс. рублей;

3) на 2022 год в сумме 170 474 499,0 тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов, за исключением доходов, являющихся источниками формирования дорожного фонда Нижегородской области, в сумме 152 067 957,9 тыс. рублей.

Статья 5

Утвердить объем безвозмездных поступлений, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

1) на 2020 год в сумме 30 746 950,2 тыс. рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 24 512 739,2 тыс. рублей;

2) на 2021 год в сумме 26 912 318,7 тыс. рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 22 768 380,4 тыс. рублей;

3) на 2022 год в сумме 20 568 791,4 тыс. рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 18 401 422,4 тыс. рублей.

Статья 6

Утвердить поступление субсидий из бюджетов поселений Нижегородской области в областной бюджет на 2020 год в сумме 88 000,5 тыс. рублей согласно приложению 4.

Статья 7

1. Недоимка, пени и штрафы за несвоевременную уплату налогов зачисляются в соответствующий бюджет по нормативам, действующим в текущем финансовом году.

2. Недоимка, пени и штрафы по отмененным налогам и сборам зачисляются в соответствующий бюджет по нормативам согласно приложению 5.

3. Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области, бюджетов городских округов, муниципальных районов и поселений Нижегородской области зачисляются в соответствующие бюджеты по нормативу 100 процентов.

4. Доходы от компенсации затрат бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области, бюджетов городских округов, муниципальных районов и поселений Нижегородской области зачисляются в соответствующие бюджеты по нормативу 100 процентов.

5. Платежи, взимаемые органами местного самоуправления городских округов, муниципальных районов и поселений Нижегородской области, зачисляются в соответствующие бюджеты по нормативу 100 процентов.

6. Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области, бюджетов городских округов, муниципальных районов и поселений Нижегородской области, зачисляются в соответствующие бюджеты по нормативу 100 процентов.

7. Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения городских округов, муниципальных районов и поселений Нижегородской области транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляются в соответствующие бюджеты по нормативу 100 процентов.

8. Невыясненные поступления в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области, бюджеты городских округов, муниципальных районов и поселений Нижегородской области зачисляются в соответствующие бюджеты по нормативу 100 процентов.

9. Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях городских округов, муниципальных районов и поселений Нижегородской области (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года), зачисляется в соответствующие бюджеты по нормативу 100 процентов.

10. Прочие неналоговые доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области, бюджетов городских округов, муниципальных районов и поселений Нижегородской области зачисляются в соответствующие бюджеты по нормативу 100 процентов.

11. Средства самообложения граждан городских округов, муниципальных районов и поселений Нижегородской области зачисляются в соответствующие бюджеты по нормативу 100 процентов.

Статья 8

Утвердить дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов Нижегородской области от подлежащего зачислению в консолидированный бюджет Нижегородской области налога на доходы физических лиц, закрепляемые взамен дотации из областного бюджета, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6.

Статья 9

Утвердить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты Нижегородской области от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей согласно приложению 7 исходя из зачисления в местные бюджеты 10 процентов от налоговых доходов консолидированного бюджета Нижегородской области от указанного налога.

Статья 10

1. Установить минимальный размер отчисления в областной бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий Нижегородской области, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, 50 процентов.

2. Конкретный размер части прибыли государственных унитарных предприятий Нижегородской области, подлежащий перечислению в областной бюджет, определяется в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 27 июня 2017 года № 466 "Об осуществлении прав собственника имущества унитарного предприятия Нижегородской области".

Статья 11

Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8.

Статья 12

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего Закона:

1) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9;

2) ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10;

3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11.

2. Утвердить резервный фонд Правительства Нижегородской области на 2020 год в сумме 770 597,9 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 286 207,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 2 023 850,9 тыс. рублей.

Статья 13

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 22 008 018,5 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 22 525 635,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 23 108 419,1 тыс. рублей.

2. Утвердить перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 12.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на государственную поддержку семьи и детей на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 13.

Статья 14

Утвердить объем Резервного фонда Нижегородской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в сумме 75 876,4 тыс. рублей.

Статья 15

1. Установить, что в случаях, предусмотренных настоящим Законом, министерством финансов Нижегородской области осуществляется казначейское сопровождение средств, указанных в части 2 настоящей статьи (далее - целевые средства).

При казначейском сопровождении операции по зачислению и списанию целевых средств осуществляются на отдельном счете, открытом министерству финансов Нижегородской области в Волго-Вятском главном управлении Центрального банка Российской Федерации и отражаются на лицевых счетах, открытых в министерстве финансов Нижегородской области юридическим лицам, которым предоставляются целевые средства, в порядке, установленном министерством финансов Нижегородской области.

При казначейском сопровождении целевых средств министерство финансов Нижегородской области осуществляет санкционирование операций в установленном им порядке.

2. Установить, что казначейскому сопровождению подлежат:

1) субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям) в случае, если указанные средства перечисляются в соответствии с условиями договоров (соглашений) о предоставлении субсидий в порядке финансового обеспечения расходов;

2) бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

3) взносы в уставные (складочные) капиталы юридических лиц (дочерних обществ юридических лиц), вклады в имущество юридических лиц (дочерних обществ юридических лиц), не увеличивающие их уставные (складочные) капиталы, источником финансового обеспечения которых являются субсидии и бюджетные инвестиции, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей части;

4) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым получателями субсидий и бюджетных инвестиций, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей части, а также получателями взносов (вкладов), указанных в пункте 3 настоящей части, с исполнителями по контрактам (договорам), источником финансового обеспечения которых являются данные субсидии, бюджетные инвестиции и взносы (вклады), если сумма контракта (договора) превышает 30 000,0 тыс. рублей;

5) авансовые платежи по государственным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму свыше 30 000,0 тыс. рублей;

6) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму свыше 30 000,0 тыс. рублей государственными бюджетными и автономными учреждениями, лицевые счета которым открыты в министерстве финансов Нижегородской области, источником финансового обеспечения которых являются средства, поступающие им в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Нижегородской области на указанные лицевые счета;

7) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым исполнителями с соисполнителями в рамках исполнения указанных в пунктах 4-6 настоящей части контрактов (договоров), если сумма контракта (договора), заключаемого исполнителем с соисполнителем превышает 30 000,0 тыс. рублей;

8) государственные контракты (договоры) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг в случаях, если в контрактах (договорах) предусмотрено условие об открытии лицевых счетов исполнителю данного контракта (договора) в министерстве финансов Нижегородской области;

9) муниципальные контракты (договоры) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет межбюджетных трансфертов в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, в случаях, если:

а) сумма заключаемого муниципального контракта (договора) составляет 50 000,0 тыс. рублей и более;

б) в муниципальных контрактах (договорах) предусмотрено условие об открытии лицевых счетов исполнителю данного контракта (договора) в министерстве финансов Нижегородской области.

3. Положения части 2 настоящей статьи не распространяются на средства:

1) предоставляемые из областного бюджета:

а) юридическим лицам в порядке возмещения недополученных доходов или возмещения фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг;

б) социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность, предусмотренную статьей 311 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", организациям кинематографии, региональным средствам массовой информации;

в) юридическим лицам за заслуги в области науки и техники, образования, культуры, искусства и средств массовой информации (гранты, если условиями предоставления гранта не установлено требование о последующем подтверждении его использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления, гранты Правительства Нижегородской области, премии, стипендии и иные поощрения);

г) некоммерческим организациям (не являющимся государственными бюджетными и автономными учреждениями) в целях последующего предоставления поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

2) предоставляемые на основании государственных контрактов (контрактов, договоров, соглашений), заключаемых:

а) в целях приобретения дорогостоящих видов медицинских услуг, приобретения услуг связи, электроэнергии, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, аренды, бронирования мест и проживания в гостиницах, подписки на печатные и электронные издания и их приобретения, обучения на курсах повышения квалификации, прохождения профессиональной переподготовки, участия в научных, методических, научно-практических конференциях по предоставлению доступа к видеотрансляции вебинара, по предоставлению права на использование простой (неисключительной) лицензии, по предоставлению права на использование программного продукта и иных конференциях, проведения олимпиад школьников, приобретения путевок на санаторно-курортное лечение, путевок для организации отдыха и оздоровления детей, проведения международной молодежной смены, проведения профильных экологических лагерей, проведения областных профильных лагерей (смен), организации питания организованных групп детей в пути следования до места назначения и обратно, обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, технического перевооружения (если такое перевооружение связано со строительством или реконструкцией объекта капитального строительства) и капитального ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, выдачи технических условий на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, технологического присоединения к электрическим сетям объектов, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет более 670 кВт, организации презентаций Нижегородской области, проведения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнении работ по мобилизационной подготовке, приобретения жилых помещений для обеспечения ими детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

б) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, исполнение которых подлежит банковскому сопровождению.

4. Установить, что при казначейском сопровождении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям) перечисление субсидий осуществляется учредителем под фактическую потребность (с учетом аванса) на основании документов, подтверждающих возникновение у юридических лиц денежных обязательств.

Статья 16

1. Остатки средств на счетах министерства финансов Нижегородской области, открытых в Волго-Вятском главном управлении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Нижегородской области, на которых отражаются соответственно операции со средствами, поступающими во временное распоряжение казенных учреждений Нижегородской области, операции со средствами иных юридических лиц, могут перечисляться министерством финансов Нижегородской области в 2020 году с соответствующих счетов министерства финансов Нижегородской области в областной бюджет с их возвратом до 31 декабря текущего финансового года на указанные счета в порядке, установленном министерством финансов Нижегородской области.

2. Министерство финансов Нижегородской области осуществляет проведение кассовых выплат за счет средств, указанных в части 1 настоящей статьи, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем представления платежных документов, в порядке, установленном министерством финансов Нижегородской области.

Статья 17

Бюджетные учреждения Нижегородской области и автономные учреждения Нижегородской области в установленном Правительством Нижегородской области порядке обеспечивают возврат в областной бюджет средств в объеме остатков субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся на 1 января текущего финансового года в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ), на основании отчета о выполнении государственного задания, представленного органам, осуществляющим функции и полномочия учредителей в отношении бюджетных учреждений Нижегородской области или автономных учреждений Нижегородской области.

Статья 18

1. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, не использованные казенными учреждениями Нижегородской области и оставшиеся на 1 января текущего финансового года на лицевом счете областного бюджета, открытом в Управлении федерального казначейства по Нижегородской области, при наличии потребности могут быть использованы казенными учреждениями Нижегородской области в текущем финансовом году на те же цели с последующим уточнением бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом.

2. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, поступающие казенным учреждениям Нижегородской области, в полном объеме зачисляются в областной бюджет и направляются на финансовое обеспечение осуществления функций казенных учреждений Нижегородской области в соответствии с их целевым назначением сверх бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете, в порядке, установленном министерством финансов Нижегородской области.

Статья 19

1. Установить бюджетную обеспеченность, выбранную в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области, на 2020 год в размере 1,403, на 2021 год в размере 1,423, на 2022 год в размере 1,422.

2. Установить критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений по осуществлению органами местного самоуправления городских поселений полномочий по решению вопросов местного значения на 2020 год в сумме 488,455 рубля, на 2021 год в сумме 480,740 рубля, на 2022 год в сумме 494,218 рубля.

Установить критерий выравнивания финансовых возможностей сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления сельских поселений полномочий по решению вопросов местного значения на 2020 год в сумме 2 183,725 рубля, на 2021 год в сумме 2 215,504 рубля, на 2022 год в сумме 2 277,621 рубля.

3. Установить бюджетную обеспеченность, выбранную в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений Нижегородской области, на 2020 год в размере 1,018, на 2021 год в размере 0,994, на 2022 год в размере 0,982.

Установить бюджетную обеспеченность, выбранную в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений Нижегородской области, на 2020 год в размере 1,946, на 2021 год в размере 1,779, на 2022 год в размере 1,744.

Статья 20

Утвердить объем межбюджетных трансфертов нижестоящим бюджетам на 2020 год в сумме 62 354 114,4 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 60 747 278,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 57 553 355,8 тыс. рублей.

Статья 21

1. Утвердить в составе межбюджетных трансфертов общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на 2020 год в сумме 6 359 377,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 6 398 128,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 6 427 250,7 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 14.

3. Утвердить в составе межбюджетных трансфертов общий объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на 2020 год в сумме 4 085 142,5 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 4 281 229,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 4 486 728,3 тыс. рублей.

4. Утвердить распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 15.

5. Утвердить в составе межбюджетных трансфертов объем дотации бюджету закрытого административно-территориального образования город Саров, связанной с особым режимом безопасного функционирования, на 2020 год в сумме 334 211,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 290 603,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 267 369,0 тыс. рублей.

Статья 22

1. Утвердить в составе межбюджетных трансфертов общий объем субсидий бюджетам муниципальных образований Нижегородской области на 2020 год в сумме 15 490 327,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 13 158 102,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 10 701 013,9 тыс. рублей.

2. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 16.

3. Утвердить распределение субсидий на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 17.

4. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных районов и городских округов Нижегородской области за исключением субсидий, распределение которых утверждено приложением 17, осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Нижегородской области.

5. Порядок формирования, распределения и использования субсидий, указанных в приложении 16, устанавливается Правительством Нижегородской области.

Статья 23

1. Утвердить в составе межбюджетных трансфертов общий объем субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на 2020 год в сумме 35 208 459,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 35 269 928,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 35 374 695,7 тыс. рублей.

2. Субвенции передаются в бюджеты муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на следующие цели:

1) на осуществление полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части обеспечения безопасности сибиреязвенных скотомогильников;

2) на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях;

3) на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг);

4) на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования;

5) на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях;

6) на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования;

7) на исполнение полномочий по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в части финансирования стоимости наборов продуктов для организации питания;

8) на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг);

9) на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации;

10) на осуществление полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории;

11) на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан;

12) на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы;

13) на возмещение части затрат на приобретение элитных семян за счет средств федерального бюджета;

14) на возмещение части затрат на приобретение элитных семян за счет средств областного бюджета;

15) на поддержку племенного животноводства за счет средств федерального бюджета;

16) на поддержку племенного животноводства за счет средств областного бюджета;

17) на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, за счет средств федерального бюджета;

18) на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, за счет средств областного бюджета;

19) на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока за счет средств федерального бюджета;

20) на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока за счет средств областного бюджета;

21) на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств федерального бюджета;

22) на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств областного бюджета;

23) на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники за счет средств областного бюджета;

24) на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе за счет средств областного бюджета;

25) для финансового обеспечения стимулирования производства сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, за счет средств областного бюджета;

26) на возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства за счет средств областного бюджета;

27) на осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства;

28) на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

29) на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах";

30) на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";

31) на обеспечение жильем в форме предоставления единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

32) на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета;

33) на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет средств областного бюджета;

34) на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений;

35) на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан;

36) на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;

37) на реализацию переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований Нижегородской области государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации;

38) на осуществление полномочий по созданию административных комиссий в Нижегородской области и на осуществление отдельных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях;

39) на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев;

40) на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов государственной власти Нижегородской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений;

41) бюджету городского округа город Нижний Новгород на осуществление полномочий в области социальной поддержки и социального обслуживания семей, имеющих детей;

3. Утвердить распределение субвенций, указанных в части 2 настоящей статьи, за исключением пунктов 40-41, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 18.

4. Утвердить распределение субвенций, предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных районов Нижегородской области на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов государственной власти Нижегородской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 19.

5. Утвердить для расчета субвенций на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, нормативы финансового обеспечения осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, на одного воспитанника в год на 2020 год в сумме 32 231,0 рубль, на 2021 год в сумме 32 231,0 рубль, на 2022 год в сумме 32 231,0 рубль.

6. Утвердить для расчета субвенций на исполнение полномочий по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в части финансирования стоимости наборов продуктов для организации питания, нормативы финансового обеспечения мероприятий по организации двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в части финансирования стоимости наборов продуктов для организации питания на одного обучающегося в год на 2020 год в сумме 22 522,0 рубля, на 2021 год в сумме 22 522,0 рубля, на 2022 год в сумме 22 522,0 рубля.

Статья 24

1. Утвердить в составе межбюджетных трансфертов общий объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на 2020 год в сумме 876 597,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 349 286,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 296 298,2 тыс. рублей.

2. Иные межбюджетные трансферты передаются в бюджеты муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на следующие цели:

1) на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств федерального бюджета;

2) на реализацию комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации, за счет средств федерального бюджета;

3) на реализацию комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации, за счет средств областного бюджета;

4) на создание модельных муниципальных библиотек за счет средств федерального бюджета;

5) на создание виртуальных концертных залов;

6) на предоставление мер государственной поддержки в виде грантов Губернатора Нижегородской области муниципальным дошкольным образовательным организациям Нижегородской области, внедряющим инновационные образовательные программы;

7) на предоставление мер государственной поддержки в виде грантов Губернатора Нижегородской области общеобразовательным организациям, внедряющим инновационные образовательные программы и прошедшим процедуру конкурсного отбора общеобразовательных организаций Нижегородской области, внедряющих инновационные образовательные программы;

8) на финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста";

9) на предоставление мер государственной поддержки в виде грантов Губернатора Нижегородской области муниципальным организациям дополнительного образования Нижегородской области, внедряющим инновационные образовательные программы, находящимся в ведении органов, осуществляющих управление в сфере образования, органов по делам молодежи;

10) на предоставление грантов за достижение наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области;

11) на предоставление грантов в целях поощрения муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, достигающих наилучших результатов в сфере повышения эффективности бюджетных расходов;

12) на предоставление грантов на награждение победителей смотра-конкурса на звание "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности".

3. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов, указанных в пункте 1-3 части 2 настоящей статьи, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 20. Иные межбюджетные трансферты, указанные в остальных пунктах части 2 настоящей статьи, распределяются между бюджетами муниципальных районов и городских округов Нижегородской области в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Нижегородской области и нормативными актами Губернатора Нижегородской области.

4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов, указанных в части 2 настоящей статьи, осуществляется в порядке, установленном Правительством или Губернатором Нижегородской области.

Статья 25

Утвердить объем субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, на 2020 год в сумме 1 264,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 264,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 264,3 тыс. рублей.

Статья 26

Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату пенсий, назначенных досрочно, гражданам, признанным безработными, за счет средств федерального бюджета на 2020 год в сумме 27 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 27 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 27 000,0 тыс. рублей.

Статья 27

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых из областного бюджета в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Нижегородской области в целях финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Нижегородской области в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования, на 2020 год в сумме 12 094 821,9 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 12 573 678,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 13 073 268,3 тыс. рублей.

2. Перечисление средств бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области по осуществлению полномочий страхователя для неработающих граждан Нижегородской области с учетом требований, установленных Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".

Статья 28

1. Правительство Нижегородской области в пределах предусмотренных настоящим Законом бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год осуществляет возмещение из областного бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях:

1) в порядке и на условиях, установленных в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 6 апреля 2006 года № 108 "О предоставлении государственной поддержки субъектам инновационной деятельности, реализующим приоритетные инновационные проекты Нижегородской области, и предприятиям легкой промышленности";

2) в порядке и на условиях, установленных в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 10 ноября 2010 года № 770 "Об утверждении Положения о порядке предоставления из средств областного бюджета субсидий на реализацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности";

3) в порядке и на условиях, установленных в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 19 июня 2012 года № 353 "О порядке возмещения из областного бюджета организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог, части процентной ставки по кредитам коммерческих банков";

4) в порядке и на условиях, установленных в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 2 ноября 2012 года № 781 "Об утверждении положений по финансовой поддержке агропромышленного комплекса Нижегородской области";

5) в порядке и на условиях, установленных в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 25 марта 2013 года № 173 "О предоставлении средств федерального и областного бюджетов на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе";

6) в порядке и на условиях, установленных в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 7 мая 2018 года № 327 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат промышленных и научных организаций, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на реализацию инвестиционных проектов";

7) в порядке и на условиях, установленных постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июня 2018 года № 459 "Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие аквакультуры (рыбоводство) и товарного осетроводства".

2. Правительство Нижегородской области в пределах предусмотренных настоящим Законом бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год осуществляет возмещение из областного бюджета части затрат на уплату процентов по займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в порядке и на условиях, установленных постановлением Правительства Нижегородской области от 25 марта 2013 года № 173 "О предоставлении средств федерального и областного бюджетов на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе".

Статья 29

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в порядке, установленном Правительством Нижегородской области, в следующих случаях:

1) на возмещение части затрат промышленных и научных организаций, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на реализацию инвестиционных проектов;

2) на возмещение части затрат, связанных с модернизацией и расширением производств (возмещение затрат по приобретенному оборудованию) промышленных предприятий - участников программы повышение производительности труда;

3) на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитным договорам и соглашениям, а также соглашениям об открытии аккредитива, заключенным с коммерческими банками, предприятиям легкой промышленности Нижегородской области;

4) в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по организации и проведению выставочно-конгрессных мероприятий Правительства Нижегородской области;

5) на реконструкцию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области;

6) на возмещение туроператорам части затрат на организацию чартерных программ для туристов, прибывающих в Нижегородскую область, а также на проведение рекламно-информационных туров;

7) на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области народных художественных промыслов, на приобретение сырья, расходных материалов и инструментов, необходимых для производства продукции и изделий народных художественных промыслов;

8) на возмещение части затрат субъектам народных художественных промыслов на электрическую энергию, потребленную на промышленно-производственные нужды;

9) на возмещение части затрат субъектам народных художественных промыслов на природный газ, потребленный на промышленно-производственные нужды;

10) на возмещение части затрат субъектов народных художественных промыслов Нижегородской области на стимулирующие выплаты молодым специалистам;

11) на субсидирование части затрат хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в области народных художественных промыслов, на развитие товаропроводящей сети;

12) на выплату компенсаций расходов поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа);

13) на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места;

14) на реализацию мероприятий по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда;

15) на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста;

16) на реализацию инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) объектов заправки транспортных средств природным газом;

17) на реализацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

18) на компенсацию части затрат по оказанию услуг населению по перевозкам пассажирским транспортом по тарифам, регулируемым Правительством Нижегородской области, на возмещение выпадающих доходов, возникающих от перевозки пассажирским транспортом льготных категорий граждан, учащихся, студентов;

19) на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков, привлеченным для приобретения оборудования, его транспортировки и прочих затрат, связанных с приобретением оборудования для канатных дорог, строительно-монтажных и прочих работ по объектам канатной дороги в рамках реализации инвестиционного проекта, на пополнение основных и оборотных средств, организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог;

20) на возмещение затрат на приобретение судов на подводных крыльях "Валдай 45Р" на основе финансовой аренды (лизинга);

21) на компенсацию выпадающих доходов, возникающих от перевозки студентов государственных профессиональных образовательных организаций и государственных образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Нижегородской области, обучающихся по очной форме обучения, детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, и лиц, сопровождающих детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, канатной дорогой;

22) на возмещение выпадающих доходов, связанных с предоставлением коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами отдельным категориям граждан;

23) на оказание государственной поддержки сельскохозяйственного производства:

а) на возмещение части затрат на приобретение кормов для рыб;

б) на возмещение части затрат на приобретение рыбопосадочного материала;

в) на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие аквакультуры (рыбоводство) и товарного осетроводства, за счет средств областного бюджета;

г) на возмещение части затрат на приобретение тепличными предприятиями энергоносителей;

д) на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на срок до 1,5 лет;

е) на возмещение части затрат на приобретение элитных семян;

ж) на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, на раскорчевку старых, вышедших из эксплуатации садов;

з) на возмещение части затрат на производство льноволокна и пеньковолокна;

и) на возмещение части затрат сельскохозяйстенных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования;

к) на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники для производства продукции льноводства;

л) на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на срок до 10 лет;

м) на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе;

н) на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;

о) на возмещение части затрат по сбору и утилизации биоотходов на территории Нижегородской области;

п) на финансовое обеспечение затрат на приобретение машин и оборудования (затрат на изготовление проектной документации);

р) на возмещение части затрат на развитие молочного скотоводства;

с) научным и образовательным организациям на поддержку производства и (или) реализацию сельскохозяйственной продукции собственного производства;

24) в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на организацию и проведение протокольных мероприятий с участием Губернатора Нижегородской области, Председателя Правительства;

25) в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на подготовку и проведение празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

26) на финансирование расходов, связанных с изданием литературных произведений;

27) на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети.

Статья 30

1. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями, предоставляются в порядке, установленном Правительством Нижегородской области, в следующих случаях:

1) на предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

2) в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Центр инноваций социальной сферы";

3) на популяризацию предпринимательской деятельности среди целевых групп, обозначенных в федеральном проекте "Популяризация предпринимательства";

4) на предоставление поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

5) на создание и развитие Центра "Мой бизнес";

6) в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства Нижегородской области";

7) в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера";

8) на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по определению стоимости завершения строительства и ввода в эксплуатацию многоквартирных домов, строящихся с привлечением средств граждан, обязательства перед которыми не выполняются застройщиками, и оплате арендных платежей, земельного налога за земельные участки под многоквартирными домами, строящимися с привлечением средств граждан, обязательства перед которыми не выполняются застройщиками;

9) в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Институт развития городской среды Нижегородской области";

10) в виде взноса в некоммерческую организацию "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области";

11) в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Региональное управление проектами и организации массовых мероприятий "Центр "800";

12) в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области";

13) на реализацию мероприятий, направленных на достижение задач национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости";

14) в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования "Центр новых форм развития образования";

15) на реализацию практики поддержки и развития волонтерства в Нижегородской области;

16) в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства в Нижегородской области";

17) на ликвидацию последствий природного и техногенного характера в многоквартирных домах Нижегородской области;

18) на оказание государственной финансовой поддержки средствам массовой информации Нижегородской области;

19) на оказание государственной финансовой поддержки средствам массовой информации, освещающим деятельность профессиональных союзов, действующих на территории Нижегородской области;

20) на реализацию мероприятий по комплексному подходу к историко - культурнму наследию в образовательной среде;

21) на возмещение затрат некоммерческим организациям, включенным в реестр некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях;

22) на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с предоставлением услуг по физической реабилитации и социальной адаптации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями;

23) на предоставление субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим развитие командных игровых видов спорта в Нижегородской области;

24) на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Нижегородской области на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ);

25) на предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям Нижегородской области грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ);

26) на предоставление субсидий религиозным организациям на реставрацию, содержание и охрану зданий и объектов, являющихся памятниками истории и культуры Нижегородской области;

27) на выплату компенсаций расходов поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа);

28) на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста;

29) на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по определению стоимости завершения строительства и ввода в эксплуатацию многоквартирных домов, строящихся с привлечением средств граждан, обязательства перед которыми не выполняются застройщиками, и оплате арендных платежей, земельного налога за земельные участки под многоквартирными домами, строящимися с привлечением средств граждан, обязательства перед которыми не выполняются застройщиками;

30) на обеспечение деятельности юридических консультаций.

2. Утвердить распределение субсидий из областного бюджета на государственную поддержку некоммерческих организаций, указанных в пунктах 1-19 части 1 настоящей статьи, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 21. Субсидии, указанные в остальных пунктах части 1 настоящей статьи, распределяются в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Нижегородской области.

Статья 31

Гранты в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям без образования юридического лица, физическим лицам, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в порядке, установленном Правительством Нижегородской области:

1) на поддержку начинающих фермеров, на развитие семейных животноводческих ферм и на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

2) на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации;

3) на награждение победителей конкурса, приуроченного к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности;

4) на реализацию молодежных проектов и инициатив Нижегородской области.

Статья 32

Правительству Нижегородской области в целях приобретения права государственной собственности Нижегородской области на эквивалентную часть в уставном капитале направить бюджетные инвестиции в уставный капитал акционерного общества "Специализированный застройщик Нижегородской области "Дирекция по строительству" на 2020 год в сумме 50 000,0 тыс. рублей.

Статья 33

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Нижегородской области:

1) на 2020 год в размере 17 687 941,4 тыс. рублей, в том числе на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета, в сумме 562,5 тыс. рублей;

2) на 2021 год в размере 20 694 556,9 тыс. рублей, в том числе на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета, в сумме 562,5 тыс. рублей;

3) на 2022 год в размере 18 622 088,2 тыс. рублей, в том числе на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета, в сумме 562,5 тыс. рублей.

Статья 34

Средства областного бюджета направляются на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области образования по подтверждению документов государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в смете расходов на содержание аппарата уполномоченного органа, и используются на обеспечение его деятельности в части реализации переданных полномочий Российской Федерации.

Статья 35

1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Нижегородской области:

1) на 1 января 2021 года в размере 75 042 772,8 тыс. рублей, в том числе установить верхний предел долга по государственным гарантиям Нижегородской области на 1 января 2021 года в размере 141 496,4 тыс. рублей;

2) на 1 января 2022 года в размере 74 949 015,0 тыс. рублей, в том числе установить верхний предел долга по государственным гарантиям Нижегородской области на 1 января 2022 года в размере 103 570,6 тыс. рублей;

3) на 1 января 2023 года в размере 74 949 015,0 тыс. рублей, в том числе установить верхний предел долга по государственным гарантиям Нижегородской области на 1 января 2023 года в размере 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение государственных гарантий Нижегородской области по возможным гарантийным случаям:

1) на 2020 год в сумме 34 833,6 тыс. рублей;

2) на 2021 год в сумме 37 925,8 тыс. рублей;

3) на 2022 год в сумме 103 570,6 тыс. рублей.

Статья 36

1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Нижегородской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 22.

2. Утвердить Программу государственных гарантий Нижегородской области в валюте Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 23.

Статья 37

1. Утвердить Программу предоставления бюджетных кредитов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 24.

2. Бюджетные кредиты предоставляются бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области без предоставления муниципальным районом (городским округом) обеспечения исполнения своего обязательства по возврату указанного кредита.

3. Установить плату за пользование бюджетными кредитами в размере 0,1 процента годовых.

4. Предоставление и возврат муниципальными районами и городскими округами Нижегородской области бюджетных кредитов осуществляются в порядке, установленном Правительством Нижегородской области.

Статья 38

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор области Г.С.Никитин



