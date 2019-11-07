Один человек погиб и десятки ранены при обстреле боевиками Алеппо

В Сирии боевики обстреляли жилые кварталы города Алеппо. Атака произошла в среду. Снаряды разорвались в разных районах города, а также возле муниципального дворца и мечети.

В результате один человек погиб, еще десятки местных жителей получили ранения различной степени тяжести, сообщает ТАСС, ссылаясь на телестанцию Al Ekhbariya. Все пострадавшие были госпитализированы, врачи оказывают им помощь.

По данным СМИ, в ответ на обстрел сирийская армия нанесла удары по позициям бандформирований. Были уничтожены несколько реактивных установок в предместьях Эз-Захра и Хай-Лирамун, из которых велся обстрел Алеппо.