Экспертиза ДНК подтвердила личность похороненного в Смоленске генерала

Анализ ДНК позволил установить, что найденные при раскопках в Смоленске останки принадлежат близкому другу Наполеона, французскому генералу Шарлю Этьену Гюдену. Он был смертельно ранен 19 августа 1812 года в битве при Валутиной горе.

Для генетического исследования, как сообщает издание Le Point, потребовалось, заручившись согласием одного из потомков генерала Альберика Орлеана, вскрыть фамильный склеп Гюденов и взять образцы ДНК у брата, матери и сына генерала. Результаты подтвердили родство погребенных и позволили идентифицировать останки как принадлежащие генералу Шарлю Этьену Гюдену.

Напомним, что в июне совместная российско-французская археологическая экспедиция в Королевском бастионе Смоленска обнаружила одиночное захоронение. Там находились останки мужчины 40-45 лет, у которого отсутствовала левая нога. В могиле не было никаких знаков воинских отличий.

Ученые предположили, что нашли останки соратника Наполеона. В пользу данной версии свидетельствовали данные из письменных источников, согласно которым генерал Гюден был тяжело ранен у деревни Лубино. 44-летнему генералу пушечным ядром оторвало ногу, и он был госпитализирован в Смоленск. Там он умер и похоронен без мундира, а его награды и забальзамированное сердце были отправлены в Париж.

Однако окончательное подтверждение того, что захоронение действительно принадлежит Гюдену, могло дать лишь исследование ДНК. На помощь археологам пришли эксперты-криминалисты Следственного комитета России. Ими были установлены генетические признаки по 13 аутосомным STR-маркерам и 18 маркерам Y-хромосомы. Часть образцов костной ткани и один зуб были передана для исследований во Францию, что позволило провести полный анализ ДНК.

Справка "РГ"

Сезан Шарль Этьен Гюден де ла Саблонньер вместе с Наполеоном Бонапартом окончил Бриенскую военную школу.

Генерал сражался с Суворовым при Сен-Готарде, отличился в Прусской кампании, принудил к сдаче крепость Кюстрин и осенью 1806 года во главе своей дивизии вступил в Варшаву.

За доблесть в битве при Ваграме, где Гюден был четырежды ранен, Наполеон назначил его губернатором своего дворца Фонтенбло. Во время Отечественной войны 1812 года генерал Гюден воевал в составе корпуса маршала Нея. В самом начале битвы при Ватутиной горе он был смертельно ранен.