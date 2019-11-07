Московская канатная дорога будет закрыта на будущей неделе

Московская канатная дорога будет закрыта с понедельника, 11 ноября, по четверг, 14 ноября. Об этом предупреждает пресс-служба канатки.

Как поясняют специалисты, закрытие связано с проведением ежегодного планового технического обслуживания. На время проведения работ перевозка пассажиров осуществляться не будет. ТО необходимо для проверки технических возможностей транспорта с целью обеспечения безопасности пассажиров при перевозке.

С 15 ноября Московская канатная дорога продолжит работу в прежнем режиме по утвержденному расписанию.