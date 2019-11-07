На территории "Новой Москвы" газифицируют поселок Толстопальцево

Полностью работы по оснащению газом поселка Толстопальцево и прилегающих к нему населенных пунктов будут завершены в 2020 году. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе "Мосгаза".

Работы по газификации ведутся в рамках Адресной инвестиционной программы столицы. Работы начались в декабре 2017 года. Сейчас выполнено уже более половины запланированного объема строительства сетей газоснабжения. Это почти 30 км газовых сетей и два современных блочных газорегуляторных пункта. Строительство этих объектов позволяет исключить дефицит пропускной способности существующих сетей и подключить новых потребителе.

Как рассказал генеральный директор АО "Мосгаз" Гасан Гасангаджиев, работы ведутся в строгом соответствии с правилами технологического присоединения. В частности, применяется прогрессивный метод прокладки с использованием полиэтиленовой трубы, не подвергающейся электрохимической коррозии и служащей не менее 50 лет. Газопровод оснащен автоматизированными запорными устройствами, что позволяет в случае ЧП дистанционно перекрыть подачу газа за полторы минуты.

Отметим, что по данным Москомстройинвеста, в ближайшие годы проложат еще почти 30 км газопроводов по территории "Новой Москвы". Так, один участок длиной около 20 км свяжет Киевское и Калужское шоссе. Новые газовые сети пройдут в поселениях Филимонковское, Марушкинское, Десеновское, Сосенское, Воскресенское, Первомайское. Второй участок газопровода длиной около 9,5 км протянется Калужского до Варшавского шоссе, на территории Краснопахорского и Щаповского поселений.

Высокие темпы строительства газопроводов связаны с тем, что, по мнению экспертов, потребление природного газа в ТиНАО к 2030 году вырастет в 2,7 раза - с нынешних 830 млн куб. м до 2,23 млрд куб. м. И для обеспечения их надежным и бесперебойным газом проложено всего будет 310 км газопроводов.