Неадекватного гражданина сняли с Шелепихинского моста

Полицейским удалось предотвратить прыжок мужчины в воду на западе столицы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

По данным правоохранительных органов, утром в среду автомобилисты заметили залезающего на парапет Шелепихинского моста на западе города неизвестного и позвонили в полицию. Прибывшие сотрудники полиции увидели стоящего посреди моста мужчину, пытающегося прыгнуть в Москву-реку.

После переговоров он согласился слезть с парапета, затем был передан медикам. По предварительным данным, мужчина страдал галлюцинациями из-за употребления наркотических средств.

По данному факту проводится проверка.