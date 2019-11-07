Тонущую бездомную собаку спасли из Москвы-реки

Столичные спасатели вытащили в районе Крымского моста из Москвы-реки бездомную собаку. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) Москвы.

Сегодня, в 13:25, недалеко от Крымского моста на Шлюзной набережной в воде была замечена барахтающаяся собака. Дежурные спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах прибыла к месту происшествия. С помощью специального устройства с петлей пса вытащили из Москвы-реки на берег.