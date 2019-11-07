Видео: В Биробиджане спасли загнанного на дерево кота

В Биробиджане сотрудники МЧС спасли кота, который забрался на дерево и не смог самостоятельно спуститься обратно.

Как рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС, в пожарно-спасательную службу обратилась женщина, которая попросила помочь коту, который сидит на дереве вторые сутки.

На своей странице в Instagram спасатели назвали историю "простой и банальной": на дерево, высотой с пятиэтажный дом, кота загнали собаки.

Других вызовов на тот момент не было, и спасатели отправились на помощь к питомцу. Кот залез довольно высоко, поэтому пришлось использовать автолестницу, которая позволяет работать на высоте до 30 метров.

Всю операцию по спасению хвостатого, спасатели сняли на видео, которое выложили в соцсети.