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07.11.2019 04:10
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Вывезший детей из Швеции россиянин прилетит в Хабаровск в субботу

Текст: Юлия Гарднер

Денис Лисов, который вывез из Швеции трех своих детей, прилетит в Хабаровск в субботу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона. Семья отправится к родственникам, проживающим в селе Скворцово.

Россиянин Лисов вместе с дочерьми вернулся на Родину

Власти Хабаровского края пообещали оказать Лисову необходимую помощь с оформлением пособий, устройством детей в детский сад, школу и другим.

Денис Лисов с женой и дочерьми проживали в Швеции. В 2017 году супруга мужчины тяжело заболела и попала в больницу. Власти Швеции решили, что россиянин, находившийся в стране нелегально, не сможет сам воспитывать трех детей, и отдали их в приемную семью мусульман, выходцев из Ливана.

Лисов в апреле 2019 года забрал девочек и на пароме прибыл в Польшу. Из Варшавы мужчина планировал вылететь в Москву, но польские пограничники задержали семью. Выяснилось, что девочки объявлены в розыск, а родной отец якобы похитил их из приемной семьи. Адвокаты смогли добиться справедливости. В начале ноября Лисин с 12-летней Софией, шестилетней Серафимой и четрехлетней Алисой вернулся в Россию. Сейчас отец и дети находятся в Москве, но хотят скорее вернуться на родину Дениса, в Хабаровск.

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