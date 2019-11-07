В Перми главу службы отлова животных обвинили в гибели пенсионерки

В Перми СК предъявил руководителю городской службы по регулированию численности безнадзорных животных первичные обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи № 293 УК РФ "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека".

Поводом для обвинения стала гибель 87-летней местной жительницы, которая в октябре предположительно была растерзана стаей бродячих собак. В частности, об этом свидетельствовал характер повреждений на найденных останках погибшей, пояснили "РГ" в СУ СК России по Пермскому краю.

По факту гибели пенсионерки было возбуждено уголовное дело, расследование которого еще продолжается.