В Уфе начали проверку после избиения до смерти мужчины у школы

В Уфе решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту смерти мужчины в одной из больниц. Известно, что его сильно избили неизвестные возле школы.

Как уточнили в управлении СКР по Башкирии, сейчас по данному факту проводится доследственная проверка. Факт, что умерший в больнице мужчина действительно был инвалидом, пока в ведомстве не подтверждают.

Об избиении инвалида в ночь на 3 ноября в Кировском районе Уфы сообщили местные СМИ, которые уточнили, что причиной избиения стал отказ инвалида дать деньги пьяным мужчинам.