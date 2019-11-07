Для новых проектов АПК Новосибирской области создадут 3200 рабочих мест

В агропромышленном комплексе Новосибирской области в этом году реализуется тринадцать крупных инвестпроектов на общую сумму 63,4 миллиарда рублей.

Как сообщил министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко, это позволит создать 3200 высокопроизводительных и высокооплачиваемых рабочих мест.

Проекты включают строительство и модернизацию предприятий АПК, развитие логистики и сбыта продукции. Они охватывают сферы животноводства, птицеводства, овощеводства и переработки продукции. Реализацией занимаются такие предприятия, как "Толмачевское", "Кудряшовское" и "Кудряшовский мясокомбинат", "ИНД-Сибирь", птицефабрика "Улыбино", "Сибирская продовольственная компания", "Сады гиганта". Один из самых масштабных - строительство сыродельного завода с мощностью 1150 тонн молока в сутки - ведет "Сибирская академия молочных наук". Евгений Лещенко уточнил, что такого производства за Уралом еще нет.

Еще одна компания - "РусАгроМаркет" - строит современный оптово-распределительный центр общей площадью 126 тысяч квадратных метров.

В этом году тепличный комбинат "Обской" заявил о начале строительства нового комплекса для производства семи тысяч тонн овощной продукции в год. В Черепановском районе "Сибирская нива" приступила к строительству животноводческого комплекса на 3550 голов КРС, в Колыванском районе ООО "Сибирский" начало возводить селекционные центры.

Министр отметил, что на базе "Купинского элеватора" компания "Трансхимэкспорт" планирует построить завод производительностью до 500 тонн масличных культур в сутки.

по мимо перечисленных, в 19-ти районах области реализуют 109 инвестпроектов на общую сумму 3,4 миллиарда рублей.

В этом году правительство Новосибирской области в рамках региональной госпрограммы сделало акцент на поддержке семейных животноводческих ферм.

- Мы изменили подход к предоставлению субсидий. Поддержано четыре заявителя на сумму 108 миллионов рублей, - особо отметил Лещенко. - Среди них - уникальный проект. Крестьянское хозяйство в Куйбышевском районе внедряет технологию добровольного доения (роботами), когда корова сама сможет подойти к аппарату доения. Такого нет даже на крупных предприятиях.

Основным направлением поддержки инвесторов, по словам министра, остается льготное кредитование. Всего в этом году привлечено в АПК региона более 16 миллиардов рублей, из них 9,5 миллиарда - инвестиционные.