В Горном Алтае закрыли школьный спортзал из-за скопления радона

В Турочакском районе Республики Алтай по решению суда приостановили работу спортивного зала в школе села Озеро-Куреево. Специалисты республиканского Роспотребнадзора обнаружили здесь 10-кратное превышение уровня радона.

- Превышение было обнаружено во время плановой проверки образовательного учреждения, - пояснили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Республике Алтай. - При нормативе в 200 Бк/м3 уровень радона в спортивном зале составил 2180 Бк/м3. То есть превышен более чем в 10 раз, что создает реальную угрозу здоровью школьников.

Материалы проверки были переданы в Турочакский районный суд, который и приостановил работу спортивного зала Озеро-Куреевской школы на 90 суток. За это время администрация школы должна организовать противорадоновую защиту спортивного зала.

В Роспотребнадзоре напомнили, что Республика Алтай относится к потенциальному радоноопасному региону в силу своих геологических особенностей. Это территория, где происходит облучение населения радоном. "Этот газ поступает в дома вместе с почвенным воздухом. Особенно высока его концентрация в холодный период года, когда помещения плохо проветриваются. Высокое содержание радона может вызвать у человека развитие онкологических заболеваний", - отметили в ведомстве.